«Стрессоустойчивость была выше»: ученые изучили гены детей, родившихся в 90-е в Новосибирске

Ученые из Новосибирска изучили гены детей, которые родились в эпоху 90-х годов. Исследования проводились два года.

Исследователи изучили три группы людей — рожденных с 1982 по 1985, с 1992 по 1995 и 2002 по 2005.

Дети 90-х отличаются наличием генов, отвечающих за стрессоустойчивость. Из-за этого у них ниже риск развития тревожных расстройств и СДВГ.

— В современном обществе идет отбор по генам, которые способствуют развитию этого синдрома. У людей с набором генов, способствующих развитию СДВГ, в среднем больше детей, — отметило в сообщении издание СО РАН «Наука в Сибири».

На втором году обнаружилось, что у кризисного поколения, выше частота одного из вариантов гена ESR1 (этот ген играет роль в росте, метаболизме, половом развитии, течении беременности и выполняют другие репродуктивные функции). У исследуемых этот ген способствует повышенной тревожности и одновременно с этим большей фертильности.

По мнению специалистов, изменения отражают эволюцию человека в современном мире с повышающимся уровнем стресса.

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