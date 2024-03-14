50 тысяч рублей за долгий брак будут платить семьям в Новосибирске

Объявленный в России Год семьи порадует новосибирцев пополнением бюджета.

Супружеским парам Новосибирска власти подготовили подарок на золотую, изумрудную свадьбы и другие даты совместной жизни.

Постановление опубликовано на сайте мэрии. Исходя из документа, супруги, которые были в браке 50 и более лет, могут рассчитывать на единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Это своеобразный подарок крепким парам за любовь и терпение, которые супруги проявили друг к другу.

— Для этого необходимо подать соответствующее заявление в городской департамент по социальной политике мэрии или в МФЦ, — говорится в документе.

Выплаты могут получить те, кто отметил 50, 55, 60, 65, 70 или 75 совместной жизни. «Стаж» исчисляется со дня регистрации брака.

Отметим, что оба супруга должны быть гражданами России и постоянно проживать в Новосибирске 10 и более лет, а также не иметь судимости или факта уголовного преследования либо нахождения в розыске.

Ранее редакция сообщала о том, что 500 новосибирцев стали мужем и женой 29 февраля.