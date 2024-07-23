Отечественные банки досрочно повышают ставки по вкладам и накопительным счетам

Ряд кредитных организаций не стали дожидаться решения Центробанка по ключевой ставке и уже начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам.

Так, сегодня, 23 июля, ВТБ объявил о повышении ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 п.п. по вкладам и на 1 п.п. по накопительному счету. При этом максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%, передает агентство РБК.

Кроме того, МТС Банк также уведомил, что улучшит условия по вкладам без опций пополнения и снятия.

— Максимальная ставка повышается на 1,8 п.п., до 18% годовых. Мы ориентируемся на повышение значения ключевой ставки до 18%. В случае более высокого повышения будем принимать решение об очередном повышении ставок относительно текущей динамики портфеля и движения рыночных ставок по срочным вкладам, — прокомментировали специалисты банка.

В свою очередь, ставки повысил и Почта Банк. По словам зампреда правления банка Алексея Охорзина, максимальная ставка 18,5% годовых действует на 9 месяцев для не имевших сберегательные продукты последние три месяца и новых клиентов. Без допусловий максимальные ставки составляют 18% и 17,5% годовых на сроки 9 и 6 месяцев. Охорзин уточнил, что последующий рост будет зависеть от ключевой ставки и конъюнктуры рынка.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает, что повышение ставок раньше других игроков осуществляется с целью перенаправить долю потока средств населения из других банков. В то же время, это может касаться существующих вкладчиков, чтобы сохранить лояльность в условиях существенной либерализации переводов по СБП [Системе быстрых платежей ЦБ], добавил специалист.

Известно, что Совет директоров Центробанка примет решение по ставке 26 июля. На сегодняшний день она составляет 16%, но эксперты предрекают ее рост до 17 и даже 18%.