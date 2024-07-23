«Унитазным» гонщикам может грозить штраф в 5000 рублей в Новосибирске

В Новосибирске три человека прогуливались по городу на электросамокатах с унитазами, установленными сверху.

Очевидцы успели заснять столь необычное явление. Видео опубликовано в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На нем несколько молодых людей переезжают пешеходный переход на улице Ленина, сидя на унитазах.

Кроме веселья, такая поездка связана с риском для жизни. Она не только подвергает опасности участников, но и создаёт угрозу для окружающих.

Парни нарушили правила использования электросамокатов, за что им грозит штраф в 5 тысяч рублей и блокировка аккаунта в сервисах каршеринга.

Не все новосибирцы оценили подобное развлечение:

— Мозгов им не хватает. — Сказочные персонажи. — Дурной пример заразителен.

Ранее редакция сообщала о том, что блогера оштрафовали за поездку на самокате со стиральной машиной в Новосибирске.