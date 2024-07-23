«Унитазным» гонщикам может грозить штраф в 5000 рублей в Новосибирске

В Новосибирске три человека прогуливались по городу на электросамокатах с унитазами, установленными сверху.
Очевидцы успели заснять столь необычное явление. Видео опубликовано в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На нем несколько молодых людей переезжают пешеходный переход на улице Ленина, сидя на унитазах.
Кроме веселья, такая поездка связана с риском для жизни. Она не только подвергает опасности участников, но и создаёт угрозу для окружающих.
Парни нарушили правила использования электросамокатов, за что им грозит штраф в 5 тысяч рублей и блокировка аккаунта в сервисах каршеринга.
Не все новосибирцы оценили подобное развлечение:
— Мозгов им не хватает.
— Сказочные персонажи.
— Дурной пример заразителен.
Ранее редакция сообщала о том, что блогера оштрафовали за поездку на самокате со стиральной машиной в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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