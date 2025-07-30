Отказ в регистрации на выборах получили несколько кандидатов в Новосибирске

1 августа Новосибирский облизбирком завершает этап регистрации кандидатов для участия в выборах депутатов регионального Законодательного собрания и Горсовета Новосибирска. Несколько человек получили отказ в оформлении документов и утратили статус кандидатов.

Заксобрание Новосибирской области

По данным облизбиркома, для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области восьмого созыва по одномандатным избирательным округам представили документы 214 кандидатов, из которых по состоянию на 29 июля 2025 года зарегистрирован 141 кандидат.

Не представили необходимые для регистрации документы генеральный директор ООО «Столицасибстрой» Артём Перепечай (самовыдвиженец, округ №24), специалист по гражданской обороне МКУ Краснозерского района «Единая дежурная диспетчерская служба» Тамара Бекиш (выдвигалась от ЛДПР по округу №6), пенсионер Сергей Горбовский («Партии пенсионеров», округ №1), а также экс-депутат регионального парламента, директор по социальному и инновационному развитию ООО «Новосибирская служба спасения» Олег Сметанин (округ №30), который баллотировался как самовыдвиженец.

Сразу три кандидата выбыли на округе № 37 в Советском районе Новосибирска: заместитель директора АНО ДПО «Институт политики и технологий» Михаил Большов, депутат Новосибирского районного совета Татьяна Сазонова и самозанятая Дарья Шапран.

Представителю КПРФ Роману Зиновьеву отказано в регистрации (округ №3).

— Кандидат одновременно является членом партии Единая Россия и партии КПРФ, — обосновали отказ в облизбиркоме.

Документы еще 63 кандидатов находятся на рассмотрении.

Горсовет Новосибирска

Регистрацию в выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва также прошли не все кандидаты. Избирком не зарегистрировал секретаря ООО «Правовая основа» Елизавету Федозову и индивидуального предпринимателя Игоря Языковского, которые шли самовыдвиженцами.

Шесть человек утратили статус выдвинутого кандидата, среди них: фельдшер амбулаторного отделения МСЧ-54 ФСИН России Антон Агеенко, учащаяся НГУ Ольга Байкалова, паспортист ООО УК «Аквамарин ТДСК» Галина Карпухина, водитель Санаторного оздоровительного центра круглогодичного действа «Березка» Алексей Панченко, а также самозанятый Евгений Перевалов (ЛДПР) и Татьяна Сазонова.

Всего на участие в выборах в Горсовет представили документы 313 кандидатов. 208 из них зарегистрированы. На рассмотрении находятся документы еще 97 кандидатов.

Напомним, выборы в Законодательное собрание и городской совет Новосибирска состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года. В одномандатных округах изберут 38 депутатов областного парламента, еще 38 — по партийным спискам. Все 50 депутатов муниципального парламента будут выбраны в одномандатных округах.

Ранее редакция сообщала, что названы самые полезные депутаты Госдумы от Новосибирской области.