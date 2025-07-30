Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров

Жительница Новосибирска, работая в огороде на даче, случайно нашла семейство необычных животных. Об этом она рассказала в чате садового общества «Нива», поинтересовавшись у соседей, кто это может быть. По словам дачницы, в раскопанной лунке оказались только детеныши. Взрослые особи сбежали.

Кандидат биологических наук Алексей Яновский в разговоре с корреспондентом VN.ru не исключил, что речь идет о цокоре. Эти подземные грызуны в Новосибирской области встречается крайне редко. Они входят в особую систематическую группу слепышовых и на поверхность никогда не выходят. По словам ученого, цокоры питаются корневищами, луковицами и клубнями. При наличии угрозы резко зарывается в землю. Если его попытаться взять в руки, то может укусить и поцарапать, предупредил Алексей Яновский.

Напомним, в 2023 году дачники Новосибирской области жаловались на зайцев, в 2024 году на змей, 2025 году на нашествие медведок.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев будут штрафовать за глухие заборы на дачных участках. За такое нарушение придется заплатить до 30 тысяч рублей.