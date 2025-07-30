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Новосибирская область лидирует в Сибири по темпу инфляции

  • 30/07/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область лидирует в Сибири по темпу инфляции
Эту динамику стимулирует рост цен на отдых, кофе и молочную продукцию

По итогам июня, годовой темп прироста цен в Сибири составил 10,4%. В Новосибирской области и Хакассии — 11% (к июню 2024 года). Для сравнения, в целом по России — 9,4%, сообщили в Сибирском ГУ ЦБ.

Отдых в топе роста цен

Значительнее всего за год в регионе подорожали услуги (15,93%). Самый большой прирост цен показали услуги организаций культуры (22,81%), пассажирского транспорта (16,56%), медицинские услуги (14,51%).

— Подорожали услуги домов отдыха. Кроме того, выросли цены на другие услуги, такие как поездки на отдых на Черноморское побережье и экскурсионные туры по России. Спрос на эти услуги традиционно растет с началом сезона отпусков. В июне увеличился приток туристов в Новосибирск, что привело к росту спроса на услуги гостиниц и повышению цен на них, — пояснили аналитики банка.

Что касается медицинских услуг, то эксперты эту динамику объяснили ростом медицинского туризма в регионе. По данным Минэкономразвития области, за последние четыре года объем этого рынка в регионе увеличился в 1,9 раза (в 2021 году — 24,1 млрд рублей, в 2023-м — 34,9 млрд рублей).

Мороженое и кофе тоже подталкивают инфляцию

За месяц заметно выросло в цене продовольствие, рост цен на него за год — выше, чем на потребительскую корзину в целом (13,85%). В лидерах роста цен молочная продукция, в том числе мороженое (+24,08% за год), кофе (22,35%), кондитерские изделия (17,16%) и сыры (15,03%).

— Рост цен на сыры связан с более высоким увеличением затрат переработчиков на сырье. В целом по стране отмечен рост производства сырого молока, а в области зафиксировано снижение надоев из-за сокращения поголовья молочного стада, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Гаджеты и бытовая техника стали дешевле

Цены на непродовольственные товары в июне выросли умеренно, а за год повысились существенно меньше, чем цены на продукты питания и услуги (5,66%). В лидерах роста печатные издания (24,85%), медицинские товары (12.2%), а также моторное топливо (10,97%). Кроме того, подорожали одежда и белье — на 9,83%.

— Смартфоны, смарт-часы, телевизоры, планшеты, стиральные машины, кухонные плиты подешевели во многом из-за укрепления рубля. Также продавцы отмечали снижение спроса в связи с охлаждением потребительского кредитования. При этом предложение цифровой и бытовой техники оставалось высоким за счет накопившихся на складах запасов. В целом за год цены на средства связи, телерадиотовары и компьютеры снизились. А цены на бытовую технику за этот же период выросли меньше, чем в среднем на все непродовольственные товары, — уточнили в Сибирском ГУ ЦБ.

Спрос опережает предложение

Как отметили в Сибирском ГУ ЦБ, на цены оказывали наиболее существенное влияние три ключевых фактора:

  • Спрос растет все еще быстрее предложения.

Напомним, на встрече с бизнесом в июне начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев объяснял, почему годовая инфляция в Новосибирской области несколько выше российской. Основная причина в том, что динамика спроса в регионе опережает предложение.

— Для региона характерны высокие темпы роста оборота розничной торговли. Новосибирск является крупным логистическим хабом, где расположено множество автосалонов, торговых центров, что привлекает в область покупателей из других регионов Сибири, — пояснял он.

  • Повышаются издержки производителей на зарплаты сотрудников, сырье и логистику. Компании закладывают их в цены.
  • С другой стороны, птицефабрики региона увеличили производство продукции и это сказывается на падении цен на яйца (-13,9% за год).

Чтобы вернуть инфляцию к цели, потребуется сохранять высокие ставки в экономике достаточно долгое время, предупреждают в Сибирском ГУ ЦБ.

— По прогнозу Банка России инфляция достигнет уровня в 4% в 2026 году и будет вблизи этого уровня в дальнейшем, — уточняется в сообщении.

Напомним, лидерами роста цен в мае в Новосибирске были свекла и морковь. При этом огурцы и помидоры резко подешевели.

Ранее редакция сообщала о том, что неоднородность развития отраслей в стране будет постепенно уходить вместе со снижением инфляции. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рост цен инфляция


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