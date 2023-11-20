Многодетный отец получил срок за обман банка на 3 млн рублей в Новосибирске

36-летнему жителю Алтайского края, который представился топ-менеджером и получил кредит, вынесен приговор. Ему дали 3 года условно. Об этом сообщает Железнодорожный районный суд.

Мужчина в 2021 году обратился в банк представившись топ-менеджером. Для пущей убедительности он предоставил поддельные документы. Банк проникся к отцу 5 детей, не заподозрив неладное, выдал ему кредит на 3 миллиона рублей для покупки жилья.

– После того, как подсудимый не стал возвращать кредит, сотрудники банка выявили несоответствие документов и сообщили в полицию, – говорится в сообщении.

Мужчина признал вину и рассказал, что все деньги ушли на его личные нужды.

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