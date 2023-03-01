Откройте счет для бизнеса и получите скидку 50% на подключение интернет-банка

Банк открывает счета дистанционно за 2 рабочих часа. Сразу после подачи заявки клиент получает реквизиты счета и может начать принимать платежи. На сайте банка вы можете подать заявку на открытие счета и выбрать для себя бизнес-пакет РКО.

Банк предлагает пакеты с бесплатными входящими зачислениями, разным количеством платежей в месяц, льготными тарифами на внесение или снятие средств с расчетного счета и переводы физлицам. Стоимость бизнес-пакета начинается от 500 рублей в месяц. В каждый из них входит открытие и ведение расчетного счета, ежемесячное использование интернет-банка, оформление и заверение карточки с образцами подписей.

Клиентам, которые откроют первый счет и приобретут бизнес-пакет РКО, банк подключает интернет-банк за полцены. На выбор предлагаются BL-Business Faktura и BL-Business iBank. Первый сервис подойдет для компаний малого и среднего бизнеса, работающих с российскими партнерами, второй — тем, кто имеет большой штат сотрудников или ведет ВЭД. Интернет-банк дает возможность получать полный спектр банковских услуг в режиме реального времени из любой точки мира. Подключить выбранный сервис ДБО со скидкой 50% можно до 31 марта 2023 г.

Оставьте заявку на открытие расчетного счета на сайте банка. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

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