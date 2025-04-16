Открыта регистрация на Зелёный Марафон в Новосибирске

В Новосибирске забеги пройдут в парке «Арена» на ул. Немировича-Данченко, 162Б. Можно выбрать дистанцию — 4,2 км или 10 км. Гостей праздника также ждут детский забег и инклюзивный маршрут для участников с особенностями здоровья.

Участие бесплатное во всех городах, кроме Москвы. При регистрации каждый может внести добровольное пожертвование — Сбер удвоит сумму и направит её в фонд «Вклад в будущее». Эти средства помогут развивать инклюзивное образование в России.

Партнёром марафона выступает подписка СберПрайм. Специально для сибиряков на площадке у старта и финиша организуют тематические активности, музыкальные зоны и подарки от партнёров.

Зарегистрироваться можно до 26 мая на официальном сайте проекта, каждому участнику выдадут стартовый номер.

Предыдущий, 11-й, Зеленый марафон прошел в девяти городах Сибири и собрал более 40 тысяч участников. Самым представительным по общему числу участников (и спортсменов и болельщиков) праздник получился в Новосибирске – 8500 участников пришли утром 1 июня на Михайловскую набережную.

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