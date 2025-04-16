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Жителям Новосибирска рассказали, на какие новые авто в апреле изменились цены

  • 16/04/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Жителям Новосибирска рассказали, на какие новые авто в апреле изменились цены
В большинстве случаев модели стали дешевле

С 1 по 15 апреля 2025 года шесть официально представленных на российском рынке брендов обновили расценки на новые автомобили. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на результаты мониторинга сайта «Цена Авто». Они также подчеркивают, что в большинстве случаев произошло снижение стоимости моделей.

Например, кроссовер Chery Tiggo 4 подешевел на 60-140 тысяч рублей, что составляет от 2,2% до 5,9%. В результате покупателям придется выложить за такой автомобиль в среднем от 2 240 000 до 2 620 000 рублей.

Chery Tiggo 4 PRO в комплектации Action MT потерял 20 тысяч рублей, что составляет -1%. Теперь купить машину возможно за 1 950 000 рублей.

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max стал доступнее на 15-240 тысяч рублей, что составляет от 0,4% до 7,8%. После снижения цен его можно купить от 2 680 000 до 3 355 000 рублей.

Пикап DF6 в начальной версии Comfort подешевел на 50 тысяч рублей (-1,9%), а в средней Premium – на 200 тысяч рублей (+1,3%). В результате их можно приобрести за 2 600 000 и 2 490 000 рублей соответственно.

Кроссовер DFSK 500 подешевел на 300 тысяч рублей, что составляет 13,6% от прежней. Теперь его оплата составляет 1 899 000 рублей. Стоимость кроссовера DFSK ix7 снизилась на 600 тысяч (-16,7%), что делает его цену равной 2 990 000 рублей.

Цены на X55 снизились на 284–314 тысяч рублей (от -10,9 до -13,7%), что делает их доступными в диапазоне от 1 959 000 до 2 310 000 рублей для разных комплектаций. Кроссовер X75 потерял от 225,5 до 361,5 тысячи рублей (-8,0–12,1%), что позволяет приобрести до 2 936 000 рублей.

Пикап Sollers ST6 в дизельных версиях Base и Comfort стал дешевле на 50 тысяч рублей (-1,8%), что делает его стоимость 2 680 000 и 2 780 000 соответственно. EXEED также снизил расценку на свой кроссовер RX в комплектации Premium на 100 тысяч рублей (-1,9%), что составляет 5 240 000 рублей.

Единственной моделью, которая подорожала в первой половине апреля, стал кросс-хэтчбек Solaris KRX в версии Prestige. Его цена увеличилась на 18 тысяч рублей (+0,7%), достигнув 2 466 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что жителям Новосибирской области рассказали о самых надежных машинах. Рейтинг был составлен на основе среднего процента поломок для авто в возрасте от 3 до 23 лет.

Источник фото: Freepik / Автор —  diana.grytsku

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продажа автомобиль


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