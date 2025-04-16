Уникальный имплантат для позвоночника создали в Новосибирске

В Новосибирске прошла ярмарка проектов, связанных с медицинскими изделиями, где были представлены самые многообещающие разработки в области медицинской науки. В частности, хирурги из Новосибирского НИИТО имени Я.Л. Цивьяна Министерства здравоохранения России предложили идею и определили параметры для создания модели нового типа имплантата. Он необходим для проведения операций по коррекции сегментарной нестабильности позвоночника.

— Ключевыми преимуществами нашей разработки можно назвать улучшенную опороспособность и возможность выполнения непрямой декомпрессии корешков спинного мозга без вмешательства в позвоночный канал. Мы уверены, что это даст лучшие результаты при проведении операции, — пояснил Алексей Пелеганчук, к.м.н., заведующий нейроортопедическим отделением.

В настоящее время медицинское изделие проходит тестирование, после чего планируются его клинические испытания и апробация. Уже подана заявка на получение патентных прав. В перспективе производством имплантата займется промышленный партнёр НИИТО.

Как отмечают авторы, межтеловой имплантат станет первым проектом, полностью разработанным коллективом нейроортопедического отделения. Ранее хирурги принимали участие в совместных проектах и выступали в качестве экспертов при создании отечественных имплантатов, которые сейчас активно используются в спинальной хирургии.

Ранее редакция сообщала о том, что тележку-вездеход для бойцов СВО создали инженеры Новосибирска. Изобретение способно передвигаться с грузом 650 килограммов.