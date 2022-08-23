Открытие 93-го сезона Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» директор Татьяна Людмилина рассказала о планах на 93-й театральный сезон (2022/2023).

Официальное открытие состоится 1 сентября. В этот день юных зрителей ожидает развлекательно-просветительный проект «Нулевой урок», посвященный Дню знаний.

22, 23 сентября череду премьер малой сцены откроет спектакль «Звездный час по местному времени» по киносценарию Георгия Николаева в режиссуре Артема Терехина.

14 октября на малой сцене режиссер Иван Орлов выпустит спектакль «Шинель» Николая Гоголя. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры». 1 ноября спектакль отправится на гастроли по Новосибирской области.

19, 20 ноября на большой сцене – премьера мюзикла «Алиса в Стране чудес», автор идеи, режиссер, композитор – Глеб Матвейчук.

24 декабря стартует новогодняя кампания: марафон сказочных спектаклей для детей на большой сцене.

12 апреля на большой сцене пройдет премьерный показ комедии «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского в постановке Нины Чусовой.

Во второй половине сезона также планируются две премьеры малой сцены.

Мюзикл Cabaret композитора Джона Кандера (режиссер Алексей Франдетти) примет участие в IV Фестивале театра юного зрителя «Язык мира» в Красноярске. Показы состоятся 29 и 30 августа на сцене Театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

2 октября спектакль «Мальчики» по прозе Владислава Крапивина (режиссер Артем Терехин) станет участником программы Фестиваля «Золотая Маска» в Норильске. Показ состоится на сцене Заполярного театра им. Вл. Маяковского. Также постановка вошла в афишу Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «АРТМИГРАЦИЯ»: 15 октября «Мальчики» будут показаны в Екатеринбурге.

28 октября авторская фантазия Егора Зайцева по произведениям Даниила Хармса «Великан Бобов» будет представлена в рамках Международного детского фестиваля современного искусства «Территория.Kids» (Москва).

Осень ознаменуется арт-проектом с созданием инсталляции «Геннадий Шпаликов. «Я иду, шагаю…». Это копродукция театра «Глобус» и АНО «Культура Сибири», посвященная 85-летию со дня рождения выдающегося сценариста, кинорежиссера и поэта. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В конце ноября – начале декабря театр «Глобус» проведет фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр – PRO».

По информации пресс-службы театра, после 18 лет работы главный режиссер Алексей Крикливый принял решение сосредоточиться на личных творческих проектах.

Однако в труппе произошло и пополнение – Андрей Андреев, выпускник Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского 2022 года.