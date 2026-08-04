Новосибирцам раскрыли тайны единственного за Уралом Театра шутов

Новосибирский Театр шутов стал единственным за Уралом профессиональным коллективом, возрождающим средневековое искусство. История театра началась четыре года назад с обычного разговора между основателями.

Александра Мухина, руководитель театра, рассказала, как случайно присоединилась к проекту. Вместе с подругой Диной они обнаружили, что уже владеют необходимыми навыками для создания шутовского представления.

Уникальность театра заключается в строгом следовании средневековым традициям. Артисты осваивают жонглирование, акробатику, работают с кольцами, стаффами и даже ходулями, форма которых воссоздана по историческим образцам.

Как отмечает Мухина изданию «Горсайт», главное отличие шутов от современных клоунов — в манере выступления. Если клоун работает на зрительный контакт и паузы, то шут должен быть ярким, громким и активным.

Репертуар театра включает около десяти постановок, среди которых народные сказки и средневековые истории. Артисты берут известные сюжеты и переосмысливают их в юмористическом ключе.

Выступления коллектива можно увидеть на фестивалях исторической реконструкции, в библиотеках и филармонии. Театр строго придерживается этических норм, избегая острых тем в своих представлениях.

Сегодня театр регулярно репетирует два раза в неделю, развивая как физические навыки, так и артистическое мастерство, сохраняя при этом аутентичность средневекового искусства шутовства.

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