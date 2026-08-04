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Новосибирцам раскрыли тайны единственного за Уралом Театра шутов

Автор: Артем Рязанов

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Его репертуар включает в себя около десяти постановок, среди которых народные сказки и средневековые истории

Новосибирский Театр шутов стал единственным за Уралом профессиональным коллективом, возрождающим средневековое искусство. История театра началась четыре года назад с обычного разговора между основателями.

Александра Мухина, руководитель театра, рассказала, как случайно присоединилась к проекту. Вместе с подругой Диной они обнаружили, что уже владеют необходимыми навыками для создания шутовского представления.

Уникальность театра заключается в строгом следовании средневековым традициям. Артисты осваивают жонглирование, акробатику, работают с кольцами, стаффами и даже ходулями, форма которых воссоздана по историческим образцам.

Как отмечает Мухина изданию «Горсайт», главное отличие шутов от современных клоунов — в манере выступления. Если клоун работает на зрительный контакт и паузы, то шут должен быть ярким, громким и активным.

Репертуар театра включает около десяти постановок, среди которых народные сказки и средневековые истории. Артисты берут известные сюжеты и переосмысливают их в юмористическом ключе.

Выступления коллектива можно увидеть на фестивалях исторической реконструкции, в библиотеках и филармонии. Театр строго придерживается этических норм, избегая острых тем в своих представлениях.

Сегодня театр регулярно репетирует два раза в неделю, развивая как физические навыки, так и артистическое мастерство, сохраняя при этом аутентичность средневекового искусства шутовства.

Ранее редакция сообщала о том, что балерина НОВАТа станцевала у АЗС в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : театральные фестивали театр культурное наследие артистическое мастерство

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Балерина НОВАТа станцевала у АЗС в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В социальных сетях завирусилось видео, снятое на одной из новосибирских АЗС. На кадрах балерина НОВАТа Екатерина Забровская прямо у колонок исполняет изящный танец в стиле адажио, а вместо станка использует бордюр. За несколько дней ролик набрал сотни тысяч просмотров — неожиданная импровизация артистки превратила часовое ожидание в очереди в маленький праздник для водителей и прохожих.

Екатерина родом из алтайского села Ая, с детства занималась хореографией. Настоящая любовь к балету пришла к ней уже после начала работы в театре в 2018 году. Сейчас это её восьмой сезон в НОВАТе: артистка исполняет сольные и кордебалетные партии в «Щелкунчике», «Баядерке», «Дон Кихоте», «Корсаре» и «Пер Гюнте».

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На проект бывшей больницы власти Новосибирска потратят 3,4 миллиона рублей

Управление контрактной системы региона приступило к поискам подрядчика для разработки научно-проектной документации для ремонта здания бывшей больницы, расположенной по адресу Чаплыгина, 75. Строение причислено к объектам культурного наследия.  Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Потенциальные подрядчики могут подать заявки на участие в конкурсе до 28 июля. Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей.

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В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Центральный районный суд Новосибирска принял обеспечительные меры по деревянному дому, расположенному по адресу Инская, 19. Его в свое время не признали памятником, и сейчас он попал в зону строительства нового квартала. Строители считают, что спасать в доме, построенном более 100 лет назад, уже нечего. Защитники наследия думают иначе.

Административный иск о признании незаконным действия (бездействия) Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в отношении дома на Инской был подан 26 января. Вскоре было принято решение об обеспечительных мерах.

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Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске утвержден график спасения кинотеатра «Металлист». Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона выпустила приказ, который обязывает собственника здания на улице Римского-Корсакова провести полномасштабные реставрационные работы. Восстановление частично разрушенного памятника архитектуры должно завершиться к сентябрю 2028 года.

Документ (есть в распоряжении редакции Infopro54), подписанный 18 февраля начальником инспекции Еленой Макавчик, предписывает владельцу здания в ближайшие два с половиной года провести комплекс восстановительных работ. Работы разделены на несколько этапов. Мероприятия начнутся уже этой весной. Согласно приложению к охранному обязательству, до апреля 2026 года собственник обязан организовать детальное обследование несущих и ограждающих конструкций кинотеатра. Следующий этап намечен на апрель 2027 года. К этому сроку предстоит разработать и согласовать с органом охраны полный пакет научно-проектной документации. Собственно работы по восстановлению руинированного памятника конструктивизма должны быть проведены в срок до сентября 2028 года. Собственник обязан выполнить производственные работы по сохранению объекта. В списке обязательных мероприятий — ремонт кирпичной кладки стен, ремонт или замена конструкций крыши и перекрытий (если это потребуется по результатам обследования), полная замена кровли. В документе также прописаны требования по благоустройству.

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«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Одна из старейших улиц Новосибирска — улица Инская — за последние несколько лет сильно изменилась. Здесь строится новый квартал «Инские холмы», и уже практически полностью снесены старые деревянные дома. Их оплакивают историки и ценители деревянного зодчества. Вместе с тем тут же был реализован проект, который можно назвать прецедентом для города: бизнес привел в порядок объект культурного наследия, ему не принадлежащий.

Infopro54 решил запечатлеть Инскую в момент, который можно назвать переломным (когда новое еще не все построено, а старое не все снесено), и поговорить с застройщиком и защитниками наследия.

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В Новосибирске администрацию Октябрьского района оштрафовали из-за памятников

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске стали известны новые подробности истории о попытке сноса двух домов‑памятников на улице Якушева. Их демонтаж был начат в марте 2024 года, но его остановили после вмешательства общественников. Делом занимались прокуратура и Следком.

Разрушение памятников продолжалось с февраля по апрель 2024 года. За это время неустановленные лица успели полностью разрушить кровлю, внутренние перегородки. От домов № 142 и № 144 по улице Якушева остались только внешние кирпичные стены. С момента попытки сноса зданий прошло уже более полутора лет, но публично об итогах доследственных проверок и надзорных мероприятий никто не сообщал. По чьей инициативе и по чьему указанию был начат демонтаж объектов культурного наследия, тоже неизвестно. Есть догадки общественников и местных жителей об интересах некоторых застройщиков, но они ничем не подтверждены. Казалось, что вопросы останутся без ответов. Но выяснилось, что после истории со сносом штраф заплатила администрация Октябрьского района.

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