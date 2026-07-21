Балерина НОВАТа станцевала у АЗС в Новосибирске

В социальных сетях завирусилось видео, снятое на одной из новосибирских АЗС. На кадрах балерина НОВАТа Екатерина Забровская прямо у колонок исполняет изящный танец в стиле адажио, а вместо станка использует бордюр. За несколько дней ролик набрал сотни тысяч просмотров — неожиданная импровизация артистки превратила часовое ожидание в очереди в маленький праздник для водителей и прохожих.

Екатерина родом из алтайского села Ая, с детства занималась хореографией. Настоящая любовь к балету пришла к ней уже после начала работы в театре в 2018 году. Сейчас это её восьмой сезон в НОВАТе: артистка исполняет сольные и кордебалетные партии в «Щелкунчике», «Баядерке», «Дон Кихоте», «Корсаре» и «Пер Гюнте».

Как рассказала Екатерина изданию Горсайт, идея танца родилась спонтанно: хотелось просто размяться и поднять настроение окружающим. Люди встретили выступление тепло — прохожие выходили из машин и снимали его на камеру. Сама артистка не ожидала такого резонанса, но ей приятно, что ролик нашёл отклик у зрителей, а многие даже узнали её и поделились впечатлениями от спектаклей.

— Мне кажется, ролик стал таким популярным, потому что в подобной обстановке людям не хватает позитивной разрядки. Вся эта история заставила меня задуматься: как же нам в повседневной жизни не хватает творчества и искусства, — отметила Екатерина.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в очереди на АЗС насчитали 119 машин.