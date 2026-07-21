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Балерина НОВАТа станцевала у АЗС в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Артистка исполнила адажио, стоя на бордюре

В социальных сетях завирусилось видео, снятое на одной из новосибирских АЗС. На кадрах балерина НОВАТа Екатерина Забровская прямо у колонок исполняет изящный танец в стиле адажио, а вместо станка использует бордюр. За несколько дней ролик набрал сотни тысяч просмотров — неожиданная импровизация артистки превратила часовое ожидание в очереди в маленький праздник для водителей и прохожих.

Екатерина родом из алтайского села Ая, с детства занималась хореографией. Настоящая любовь к балету пришла к ней уже после начала работы в театре в 2018 году. Сейчас это её восьмой сезон в НОВАТе: артистка исполняет сольные и кордебалетные партии в «Щелкунчике», «Баядерке», «Дон Кихоте», «Корсаре» и «Пер Гюнте».

Как рассказала Екатерина изданию Горсайт, идея танца родилась спонтанно: хотелось просто размяться и поднять настроение окружающим. Люди встретили выступление тепло — прохожие выходили из машин и снимали его на камеру. Сама артистка не ожидала такого резонанса, но ей приятно, что ролик нашёл отклик у зрителей, а многие даже узнали её и поделились впечатлениями от спектаклей.

— Мне кажется, ролик стал таким популярным, потому что в подобной обстановке людям не хватает позитивной разрядки. Вся эта история заставила меня задуматься: как же нам в повседневной жизни не хватает творчества и искусства, — отметила Екатерина.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в очереди на АЗС насчитали 119 машин.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : театр НОВАТ АЗС

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Суд оштрафовал НОВАТ на 100 тысяч рублей за «лысый» купол

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) привлекли к ответственности за нарушение закона об охране культурного наследия.

В здании НОВАТ были выявлены трещины и деформационные швы. Госинспекция по охране культурного наследия Новосибирской области предписало НОВАТу сохранить, поддерживать и использовать объект культурного наследия федерального значения. Руководство театра обязано было восстановить паркет в высоком партере зрительного зала до сентября 2023 года, обновить защитный слой бетона для арматуры купола и ежегодно мониторить состояние конструкций.

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Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Автор: Юлия Данилова

13 июля на заседании правительства региона заместитель губернатора Олег Клемешов рассказал о текущем состоянии обеспечения области топливом.

— Ситуация остаётся напряжённой. Мы заправляем экстренные службы по принятым ранее решениям с 12:00 до 15:00 в дневное время и с 03:00 до 05:00 — в ночное время. Соответственно, шесть и десять заправок, — пояснил он.

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В Республике Алтай ввели тотальный контроль за продажей топлива на АЗС

Автор: Оксана Мочалова

С 9 июля в Республике Алтай на всех автозаправочных станциях начала работу информационная система «Контроль отпуска топлива». Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, теперь бензин и дизельное топливо продаются только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства.

Операторы АЗС заносят номер машины в систему, что исключает возможность повторной заправки сверх установленных лимитов в течение суток.

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Народные дружинники вышли на дежурство на АЗС в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Напряжённая обстановка сложилась на автозаправочных станциях Новосибирской области. В связи с дефицитом топлива часть АЗС приостановила работу, а на действующих станциях образовались значительные очереди.

Правонарушения участились на фоне дефицита: зафиксированы случаи мошенничества, включая продажу «мест в очереди» и распространение фальшивых талонов. Об этом сообщил министр региональной политики области Роман Бурдин.

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В регионах Сибири адаптируют условия заправки на АЗС к реалиям

Автор: Юлия Данилова

Губернаторы сибирских регионов комментируют ситуацию с топливом на своих территориях в официальных каналах в социальных сетях.

Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что к пятнице 3 июля семь организаций из районов области подписали договоры с «Томскнефтепродукт» («Роснефть») по поставкам бензина и дизтоплива. Поставки на частные АЗС в области уже идут. Он призвал глав районов и городов держать на контроле ситуацию с остальными независимыми АЗС. Мазур подчеркнул, что не все руководители таких компаний оперативно готовят документы для сотрудничества с новым поставщиком. Из-за субъективных факторов в очередях страдают люди.

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Новосибирский губернатор призвал чиновников экономить топливо

Автор: Юлия Данилова

В минувшие выходные власти Новосибирской области направили дополнительные усилия на обеспечение топливом машин, которые занимаются подвозом продовольствия в розничные магазины и обслуживают различные продовольственные сети. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Заместитель губернатора, руководитель оперативного штаба Олег Клемешов подтвердил, что машины, которые доставляют продукты в розничные сети, на сегодняшний день обеспечены топливом по графику.

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