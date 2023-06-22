Казахстан, Кыргызстан и Россия обменяются персональными данными граждан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о взаимном обмене персональными данными с Россией и Казахстаном. Отмечается, что президент России Владимир Путин ратифицировал документ в ноябре 2021 года, в свою очередь, глава Казахстана — в апреле минувшего года.

Уточняется, что соглашение заключено бессрочно и вступит в силу через месяц после выполнения Кыргызстаном «внутригосударственных процедур», необходимых для функционирования договора.

В соответствии с документом, государства смогут передавать данные паспортов, а также сведения о гражданстве, миграционном учёте, визах, имуществе людей, совершенных преступлениях.

Напомним, что соглашение было подписано президентами России, Казахстана и Кыргызстана в декабре 2020 года, а после документ проходил процесс ратификации парламентами стран.

Ранее редакция сообщала, что в Казахстане отменили «визаран» для россиян и других иностранцев.