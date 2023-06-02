«Надобности опылять Новосибирск сверху нет»: в мэрии рассказали, как в городе идет борьба с крысами

— Ассоциации со сказкой Андерсена возникают. Не сказал бы, что нас окружили крысы. Да, есть места, где появляются эти опасные животные. Это объекты, связанные с пищевыми продуктами и отходами, где не соблюдаются нормы своевременного вывоза коммунальных и пищевых отходов, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов в ходе еженедельной пресс-конференции.

В частности, он сообщил, что недавно такой случай был на границе Октябрьского и Дзержинского районов.

— Была проведена специальная обработка. Обработку мы проводим точечно и это дает результаты. Надобности опылять Новосибирск сверху нет. Но проблема серьезная и мы к ней относимся серьезно, — добавил мэр.

В апреле о появлении большой популяции крыс говорили жители Октябрьского района, проживающие на улице Выборная, которые написали письмо в Роспотребнадзор.

На минувшей неделе паблики обсуждали появление грызунов около станции метро «Золотая Нива». В соцсетях жители писали, что крысы бегают практически у каждого магазина на территории микрорайона.

Ранее редакция сообщала о планах мэрии Новосибирска проанализировать, что изменилось после смены регионального оператора.