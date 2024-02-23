После травли учителя за «интимные» фото Минобр проверит новосибирская прокуратура

Прокуратура Новосибирской области проверит министра образования региона на превышение должностных полномочий после скандала с якобы интимными снимками учительницы в соцсетях. С заявлением в ведомство обратились православные активисты движения «Сорок сороков», пишет Mash.

— В своем заявлении общественники пояснили, что глава Министерства Мария Жафярова была чересчур строга с преподавательницей, так как на её фотографиях нет ничего порочащего и антинравственного. В том числе на снимке на фоне Собора святого Александра Невского, — сообщается в Телеграм-канале Mash.

«Сорок сороков» опубликовали пост в официальной группе в соцсетях, где открыто возмущаются и жалобщиком, и поступком Министерства.

— Марина Львова стала жертвой туннельного мышления оскорбленного жителя Куйбышева. По его словам, учительница совершила тяжкий грех — сфотографировалась на фоне православного храма во время свадьбы со своим мужем и обняла его. Неизвестно, откуда у него взялись и мысли о разврате. Заявитель своего добился — беременную девушку затравили со всех сторон. Ей пришлось писать объяснительную, а также выслушивать разъяснительные беседы от местного Минобразования, — прокомментировали ситуацию общественники.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что официальный комментарий по проверке подготовят после праздничных дней.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минобр Новосибирской области прокомментировали скандал с беременной учительницей и назвали опубликованные в СМИ фото подменой.