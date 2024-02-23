«Кровать, темно, поцелуи»: Минобр объяснил причины, по которым просили убрать фото учительницу в НСО

Министр образования Мария Жафярова не нашла непристойности в фотографиях учительницы из Куйбышевской школы. Чиновница пояснила, что ведомство обязано реагировать и отвечать на обращения, которые поступают к ним.

Рекомендации Марине Львовой убрать снимки из соцсетей были даны из этических соображений и, чтобы уберечь ее от злых языков.

— Учитывая, что страница педагога была открыта на тот момент, на нее могли заходить дети. А там кровать, темно, поцелуи. Нет ничего непристойного в снимках, но есть кодекс профессиональной этики. Вокруг учителя сложились такие отрицательные энергии, в пабликах вовсю обсуждают, мол посмотрите на учителя, здесь лежа, там в полутьме, там с барышней, — объяснила Mash министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Напомним, на аморальное поведение 25-летнего педагога Марину Львову в Минобр пожаловался житель города Куйбышева. Его возмутили фотографии якобы интимного характера в соцсетях. На снимках учительница обнимается с мужем на фоне храма в день своей свадьбы. После жалобы Минобр рекомендовал учительнице убрать фото из соцсетей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минобре Новосибирской области прокомментировали скандал, в центре которого оказалась 25-летняя учительница русского языка и литературы из Куйбышева.