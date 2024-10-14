Свыше 1150 единиц спецтехники готовы к уборке снега с автодорог региона

По словам главы региона, в приоритете — непрерывное движение к улучшению качества работ.

— Каждый год мы внедряем новые проекты и принимаем дополнительные меры для повышения качества дорожных работ, включая зимние условия. На следующем оперативном совещании прошу доложить о том, что было подготовлено и реализовано летом, а также о планах на зиму для повышения качества дорожного обслуживания, — подчеркнул губернатор.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил Андрею Травникову о готовности дорожных служб к зимнему периоду.

Подготовка к холодам завершается, проведён анализ состояния асфальтного покрытия в районах области. После чего заготовлены смеси холодного асфальтобетона для выполнения ямочного ремонта зимой в объеме 209 тонн, из которых 188 тонн в пяти городских округах и 22 тонны – в восьми муниципальных районах — Доволенском, Здвинском, Карасукском, Коченевском, Кочковском, Мошковском, Новосибирском и Чановском.

Также проверяются заранее все школьные маршруты, и при выявлении дефектов их устраняют в рамках бюджета.

Для зимней эксплуатации подрядные организации скопили противогололедные материалы и подготавливают специальную технику. Кроме того, будут установлены снегозадерживающие элементы, а на автодорогах региона организуют 36 мобильных пунктов обогрева.