Отремонтировать путепровод планируют под Новосибирском

Власти планируют отремонтировать путепровод на ж/д станции «Инская — Сокур» в Новосибирской области. За работу готовы заплатить порядка 146 миллионов рублей.
На сайте госзакупок сказано, что сейчас комиссия определяет победителя тендера.
— Исполнителю предстоит сделать ремонт путепровода, положить асфальт, установить ограждения, барьерные столбики, знаки дорожного движения, а также нанести разметку, — говорится в сообщении.
Всего будет пять этапов работы. Самый первый стартует в момент заключения контракта и до 15 мая этого года. Полностью завершить работы на объекте подрядчик должен до 15 октября следующего года.
Ранее редакция сообщала о том, что ремонт Советского шоссе запланирован в Новосибирске.
Фото:Freepik — freepik
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