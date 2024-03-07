Отремонтировать путепровод планируют под Новосибирском

Власти планируют отремонтировать путепровод на ж/д станции «Инская — Сокур» в Новосибирской области. За работу готовы заплатить порядка 146 миллионов рублей.

На сайте госзакупок сказано, что сейчас комиссия определяет победителя тендера.

— Исполнителю предстоит сделать ремонт путепровода, положить асфальт, установить ограждения, барьерные столбики, знаки дорожного движения, а также нанести разметку, — говорится в сообщении.

Всего будет пять этапов работы. Самый первый стартует в момент заключения контракта и до 15 мая этого года. Полностью завершить работы на объекте подрядчик должен до 15 октября следующего года.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт Советского шоссе запланирован в Новосибирске.