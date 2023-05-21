Аварии на дамбе Новосибирской ГЭС создают угрозу безопасности объекта

— За период с декабря 2022 года по настоящее время на автодороге, которая проходит по ГЭС произошло 23 ДТП, из них 3 с повреждением элементов комплексной системы безопасности (КСБ) ограждения правобережной земляной плотины. Нарушения целостности и работоспособности КСБ создают угрозу объектам ТЭК, что в условиях проведения специальной военной операции Росси является недопустимым, — заявил начальник службы безопасности филиала ПАО «РусГидро» – Новосибирская ГЭС Антон Якушев в ходе круглого стола, посвященного проблеме проезда большегрузов через дамбу ГЭС.

По его словам, факторами, способствующими совершению ДТП, является нарушение владельцами автотранспортных средств скоростного режима. Напомним, на ГЭС ограничение по скорости составляет 40 км в час.

Вторая причина — неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Антон Якушев, подчеркнул, что собственником дороги, которая проходит по ГЭС, является муниципалитет.

— На дороге фиксируется наличие колейности большой глубины и протяженности, трещины, выбоины, а зимой обледенение, — добавил Якушев.

Напомним, на круглом столе перевозчики подняли вопрос об ужесточении штрафов и принятии мер по жесткому ограничению проезда большегрузов через дамбу ГЭС, которые разрушают дорогу не только на самой дамбе, но и в спальном районе ОбьГЭС. Антон Якушев подчеркнул, что эта тема сейчас принимает особую значимость в плане антитеррористической защиты стратегического объекта — гидроузда ГЭС.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский напомнил, что областной бюджет выделял 14-16 млн рублей на обследование автодорожного моста через ГЭС в 2017-2018 годах.

— Мост не был признан аварийным. Там есть незначительные дефекты, которые не влияют на его несущую способность. Достаточно привести в порядок дорожное покрытие. В этом году планируется это сделать, — добавил Костылевский.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году дамбу ГЭС планируют отремонтировать на всем ее протяжении.