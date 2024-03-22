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Отставку Бастрыкина и Колокольцева активно обсуждают в кулуарах силовиков

  • 22/03/2024, 12:03
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Отставку Бастрыкина и Колокольцева активно обсуждают в кулуарах силовиков
Кто придет на их место?

В России после президентских выборов традиционно ожидается отставка правительства. И если на фоне СВО многие уверены, что Минобороны РФ никак не коснуться изменения, то по остальным ведомствам из силового блока в сети уже начала появляться инсайдерская информация.

В кулуарах силовиков в первую очередь обсуждают две возможные отставки ― главы МВД Владимира Колокольцева и председателя СК Александра Бастрыкина. При этом первая наиболее очевидна. В Министерстве после выборов уже многие начали подыскивать себе другие места. Личность возможного сменщика на пост главы МВД пока под вопросом. Приближенные к министру люди сами довольствуются только слухами.

― Место министра предложено руководителю СЭБ ФСБ РФ Сергею Алпатову. Он ранее руководил Управлением «М» ФСБ РФ, курировал в том числе и МВД. Однако, сам он не горит желанием менять чекистскую службу на полицейскую, ― приводит слова своего источника Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Напомним, что Владимир Колокольцев возглавляет МВД РФ с 2012 года. В непростые времена, когда внутренняя стабильность страны находилась под угрозой, ведомство играло важную роль в установлении порядка, защите прав и свобод граждан, а также в поддержании закона в России. Между тем, многие эксперты отмечают, что ведомство сейчас заметно сдало свои позиции. По всей стране в системе МВД наблюдается внушительный кадровый некомплект. Так, редакция Inforpo54 рассказывала о ситуации с нехваткой сотрудников в Новосибирске и рассказывала, почему полицейские покидают службу.

Вторая возможная отставка, о которой сейчас говорят силовики – главы СКР Александра Бастрыкина и его первого заместителя Эдуарда Кабурнеева.

― Также называют претендентов, с которыми были консультации. По их словам, на место нового главы СКР примеряют первого заместителя Генпрокурора Анатолия Разинкина, а на место Кабурнеева ―  заместителя руководителя ГСУ СК РФ Павла Горячева, ― пишет ВЧК-ОГПУ.

В ведомстве отмечают, что Бастрыкин сам давно просится на пенсию. Если авторитет главы СК среди населения в последние годы заметно вырос, то рядовые следователи до сих пор вздрагивают от новой политики.

― Сейчас по сути мы занимаемся всем подряд. Любое резонансное ЧП, которое по квалификации даже к нам не относится, мы регистрируем и начинаем проверку. МВД хлопает в ладоши, передает нам дела пачками. При этом нагрузка на наших следователей кратно увеличивается. Иногда вместо того, чтобы заниматься реальным убийством мы выясняем, почему у кого-то в деревне электричество отключили или списали долг с банковской карточки по решению суда. Только представьте, есть текущая работа по преступлениям и происшествиям, а есть еще тонны сообщений из информационного Центра, соцсетей, которые мы тоже обязаны зарегистрировать и отработать. Рассчитывать на адекватность населения тут не приходиться, люди ведь теперь пишут Бастрыкину буквально по всем вопросам, даже не задумываясь, что большую часть из них может решить их управляющая компания, прокуратура или МВД, ― поделился наболевшим следователь СК.

Ожидается, что состав нового кабинета министров будет объявлен в мае, после инаугурации Владимира Путина. Уже на следующий день Государственная дума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства РФ. А дальше уже будут назначать министров.  Силовой блок правительства – зона особой ответственности главы государства. Поэтому любую инсайдерскую информацию, до официального объявления о назначении можно лишь относить к категории предположений и слухов. Достоверный прогноз на этот счет сделать не под силу даже самому опытному эксперту.

Фото с официальных сайтов МВД и СК РФ.

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Рубрики : Общество Власть Отставки и назначения

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СК отставки МВД Колокольцев Бастрыкин


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