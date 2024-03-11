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«Реформа с треском провалилась»: новосибирские полицейские рассказали, почему они уходят из МВД

  • 11/03/2024, 20:26
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Новосибирские полицейские рассказали, почему они уходят из МВД
Полиция испытывает серьезный кадровых голод: в ключевых службах не хватает специалистов, а в отделе кадров ―кандидатов.

Недавнее заявление генерала Андрея Кулькова, который возглавляет ГУ МВД по Новосибирской области, о том, что в полиции отчетливо чувствуется кадровый голод ― массово завирусилось в СМИ. В числе основных причин начальник управления назвал низкие зарплаты сотрудников. Но это далеко не весь список проблем, с которыми сталкиваются люди в погонах. Редакция Infopro54 поговорила с бывшими и действующими полицейскими о состоянии дел в ведомстве.

Материальный фактор

Народ в последние годы очень любит упрекать полицейских в их доходах. Фраза «я налоги плачу, а вы зарплаты получаете» ― часто звучит в негативном контексте в адрес сотрудников. Возможно, что многие не знают, но все служащие МВД тоже платят налоги со своей зарплаты, премий и прочих выплат.

Новосибирские полицейские рассказали, почему они уходят из МВД

Упреки по поводу зарплаты чаще всего рождаются после очередных заявлений о ее повышении. Но эти новости мало радуют полицейских. Рассказываем, почему так происходит.

― В СМИ широко анонсируются поднятие зарплаты сотрудникам, что при низком престиже профессии, вызывает негатив со стороны гражданского населения, однако никто не освещает реальные цифры. Так, с 2014 года уровень доходов у сотрудников подняли на действительно высокий по тому времени уровень. Но 4 года данная зарплата не индексировалась, соответственно, реальный уровень дохода вновь упал на прежний «милицейский». Когда говорят о поднятии зарплаты на 8-10-15 процентов, то население полагает, что это цифра от всей суммы дохода. А фактически поднимают только оклад, который составляет около четверти заработной платы. Рядовой сотрудник, получавший зарплату в размере 40 тысяч рублей, разбогатеет реально только на 800 рублей, ― объясняет экс-следователь МВД Екатерина.

Многие действующие сотрудники также отмечают, что после реформы, когда милиция стала полицией, отменили многие льготы и за счет этого повысили денежное довольствие. Только сейчас соотношение этой зарплаты и цен в магазинах сильно разнится. Цены явно выросли, а льготы так и не вернули.

Огорчает многих служащих и пустые обещания по решению жилищного вопроса. Это у военных есть специальная ипотека и действующие программы, а у МВД только заманчивые перспективы для кандидатов на службу. По факту получить жилье смогли только единицы, и то, если они умудрились 20 лет прожить на съемных квартирах или в общежитии, не взяли обычную ипотеку и, не дай бог, не унаследовали от родственников какие-то квадратные метры.

― Мой муж прослужил в полиции около 20 лет. Мы подали заявление на улучшение жилищных условий, так как у нас не выходило установленного в законе норматива по квадратным метрам на человека. У нас двое совместных детей, а первый ребенок от моего предыдущего брака, но муж его усыновил. В итоге в суде юрист МВД сделал все, чтобы нам отказали в какой-либо выплате. Причина ― старший наш сын не является членом семьи полицейского. Вот и все гарантии, ― рассказала Infopro54 супруга полицейского Светлана.

Отдельно сотрудники в погонах отмечают упадок медицинской службы. У МВД в Новосибирске есть своя ведомственная поликлиника, а также контракты на обслуживание в гражданских больницах, если требуется оперативное вмешательство. Не секрет, что при высоких нагрузках здоровье у служащих ухудшается, но поправить его с помощью гарантированного перечня услуг, не просто. Качество медпомощи зачастую оказывается хуже, чем в обычных муниципальных поликлиниках для гражданских.

― В ведомственной поликлинике нет узких специалистов, да и те, что есть не самые лучшие. С учетом, что у нас нет стандартного полиса ОМС, то обратиться в гражданские медучреждения мы не можем. Поэтому либо иди и лечись в платной больнице, либо надейся на чудо. С таким скромным уровнем зарплаты не каждый может позволить себе услуги частной стоматологии, например. Так, я однажды решил сэкономить, поставил в нашей поликлинике пару пломб. В итоге обошлось дороже потом, зубы вообще потерял. Более серьезные заболевания лучше вообще тут не лечить. Меня от ковида спасали с помощью аспирина. В результате двусторонняя пневмония, которую я долечивал уже в других местах, ― говорит бывший оперативник Александр.

Есть еще один удивительный момент. Около поликлиники МВД на улице Коммунистической без сна и отдыха дежурят эвакуаторы и экипажи ГИБДД. Секрет прост ― больных полицейских намного больше, чем парковочных мест. Многие нарушают правила, а их коллеги делают показатели по протоколам.

― Я приехал на прием с высокой температурой, ну потому что иначе больничный не открыть никак. Припарковался с трудом, а когда вышел, то обнаружил, что автомобиль эвакуировали. В итоге из последних сил, с жаром, вызволял машину со штрафстоянки. В другой раз со сломанной ногой проходил этот квест. Мне теперь сложно назвать нашу медицину бесплатной. Поездка к врачу обходится в копеечку, ― жалуется Владимир.

А еще многие полицейские отмечают, что ранний выход на пенсию ― это не гарантия начала новой жизни. Едва перешагнув порог сорокалетия, офицеры умирают. Самые частые причины смерти ― остановка сердца, инфаркты, инсульты, оторвавшиеся тромбы.

Услышав эти истории, можно уже не сомневаться, что служить в МВД люди идут точно не из-за денег.

«На одного подчиненного три начальника»

О дефиците кадров в МВД Новосибирске открыто стали заявлять только сейчас, но ситуация усугубляется уже в течение многих лет.

В любом из подразделений есть ни один десяток свободных вакансий, а очередь из желающих носить погоны и форму за забором не стоит.

Служба в правоохранительных органах предъявляет высокие требования к кандидатам. Наряду с официальными (служба в армии, здоровье, образование, характеристика по месту жительства, круг родственников и общения, поручительство действующего сотрудника и прочее) сотрудник полиции должен иметь способности для осуществления функциональных обязанностей. Обладать грамотностью, стрессоустойчивостью, моральной подготовкой. Но уровень зарплаты и социальные льготы, предлагаемые кандидатам на службу, не соответствуют квалификации.

― Сотрудник полиции находится в постоянном негативе, конфликте. Работая в условиях кадрового голода, зачастую за пятерых сотрудников по штату, он подвергается критике со стороны как населения, так и со стороны начальства, надзорных органов. Престижа у профессии нет, ― считает бывший следователь Екатерина.

В итоге обычные люди, которые приходят в отделение полиции со своей бедой, сталкиваются зачастую с равнодушием и нежеланием искать решение проблемы.

― У нас были сплошные совещания, живой работой заниматься попросту некогда. На одного рядового сотрудника по три начальника и каждый требует докладов. Контролирующих служб больше, чем рабочих подразделений. В итоге от практики ушли  формализму, ― говорит экс-оперативник уголовного розыска Александр.

Рабочий день у полицейского по контракту считается ненормированным, поэтому в органах МВД уже давно стало принято работать целыми сутками. Это идеально, если у сотрудника нет семьи, личной жизни и в принципе никаких интересов кроме служебных. Но ведь умудряются люди в погонах совмещать службу и все остальное. Получается не всегда удачно. Среди полицейских много разведенных сотрудников, а проблемы с детьми у них возникают чаще, чем у постоянных клиентов отдела по делам несовершеннолетних.

― Когда я начинала службу в начале 2000-х годов, было сложно с материальной точки зрения. Не было бумаги, ксерокса, транспорта. Мы тратили ползарплаты на работу ― канцелярию, проезд. Я возила подозреваемых на психэкспертизу на общественном транспорте, сама ― по ксиве, за подозреваемого оплачивала билет. Но при всем этом у нас был дружный коллектив, мы помогали друг другу и нас было много. В районном отделе было порядка 40 следователей, 40 оперов, 40 участковых. Сейчас их в 3 раза меньше (в 2 раза за счет сокращения штатов, остальное ― некомплект, учеба, декреты, больничные и прочее), а работы меньше не стало. Один район на сутках обслуживало две следственно-оперативных группы плюс сотрудники в отделах, которые впоследствии в ходе реформы тоже все позакрывали, оставив удаленные районы без обслуживания. Теперь на происшествие единственная группа на район едет по 10 часов. При этом вторая группа стала называться «резервной», что означает в теории, что она на подхвате до 21 часа,  если основная группа не справляется, а по факту ― она полноценная вторая СОГ, которая после суток опять идет на работу без отдыха, ― откровенно рассказывает еще одна женщина в погонах по имени Татьяна.

И тут обыватели с удовольствием готовы напомнить, что отпуск у полицейских в два раза продолжительнее, чем у гражданских. Это факт. Но мало кто из сотрудников имеет возможность полноценно отдохнуть. Сроки по уголовным делам на период отпуска никто не отменяет, хотя есть безусловный плюс. С работы можно уходить в 18 часов вечера и в выходные тебя никто уже не побеспокоит.

Кадры решают

Молодежь активно зазывают на службу, проводят для кандидатов дни открытых дверей в подразделениях ведомства, но эти усилия не приносят должного результата.

― В ходе реформы МВД было принято решение ликвидировать все специальные средние учебные заведения МВД РФ, в которых осуществлялась подготовка вчерашних школьников к службе в милиции. Согласно задумке, сотрудники на офицерских должностях должны иметь высшее, в большинстве случаев юридическое образование. Но кем по факту был курсант школы милиции? Это был сотрудник, получивший боевую, специальную, строевую подготовку, теоритические знания. Воспитание сотрудника происходило опытными преподавателями и командирами, на стадии курса молодого бойца отсеивалась половина кандидатов, так как ребята понимали сразу, что служба ― это не их мечта.  В отдел милиции приходил готовый сотрудник. А сейчас с институтов приходят дети, которые не понимают, что такое форма, погоны, ответственность. Они на совещаниях в ежедневниках рисуют цветочки, делают грубые процессуальные ошибки, не ориентируются в ведомственных приказах, не знают, что такое дисциплина, выкладывают селфи с «пистолетиками» в соцсети, ведь их никто не готовил к службе. В целом стоит признать, что реформа милиции с треском провалилась, ― считает следователь на пенсии.

Новосибирские полицейские рассказали, почему они уходят из МВД

Как результат все мы получили полицию с сокращением штата, с громко повышенной зарплатой и отменой льгот. Теперь мы видим, что одно из самых крупных ведомств в стране, которое призвано защищать Закон и порядок, обеспечивать безопасность, само нуждается в защите и помощи. Идейные люди, которые когда-то шли служить народу и Закону, столкнувшись с невыносимыми условиями и понимающие, что добросовестно и в полном объеме выполнять обязанности в сложившихся условиях невозможно, отказываются от службы.

Больно смотреть, как в глазах народа день за днем падает авторитет полиции. В обществе все больше возлагают надежд на Следственный комитет. Теперь благодаря масштабной информационной кампании и плотной работе с населением, каждый житель нашей страны знает, что все проблемы решает глава СК Александр Бастрыкин. А что же будет с системой МВД? Очевидно, что она на пороге перемен. Остаётся надеяться, что к лучшему.

Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области.

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : проблемы полиция МВД кадры


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