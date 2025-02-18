Режим «черного неба» ввели в Новосибирске и Искитиме

С 15:00 18 февраля до 18:00 19 февраля 2025 года в Искитиме и Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Согласно информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, эти условия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

В период действия режима «чёрного неба» предприятия должны значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Горожанам рекомендуется как можно реже выходить на улицу и по возможности отказаться от личных автомобилей, чтобы минимизировать негативное влияние вредных выбросов на окружающую среду.

Напомним, Искитим стал участником федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ. В январе 2025 года правительство РФ утвердило комплексный план по очистке воздуха в городе. В рамках данных мероприятий планируется провести модернизацию промышленных предприятий, заменить дровяное и угольное отопление частных жилых домов на газовое или электрическое, установить твёрдотопливные котлы с высоким коэффициентом полезного действия. Кроме того, будут отремонтированы трамвайные пути и троллейбусные сети, а также приобретены более экологичные модели общественного транспорта. Все эти меры направлены на снижение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологической ситуации.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в поселке Ложок под Искитимом стартует реализация проекта по строительству газовой котельной в рамках нацпроекта «Чистый воздух».