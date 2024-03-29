Охотника за лапами с зарплатой 60 тысяч рублей ищут в Новосибирской области

О самых необычных предложениях о работе в Новосибирской области в марте рассказал сервис HH.ru.

Например, среди жителей столицы Сибири ищут охотника за лапами с зарплатой до 60 тысяч рублей на руки. Необычному специалисту предстоит консультировать посетителей зоомагазина. От кандидата требуется умение находить общий язык с клиентами.

Также аэродинамический комплекс ищет инструктора для работы в аэротрубе. Будущему работнику необходимо обеспечить безопасные и захватывающие полеты для гостей центра. Инструктор должен быть в хорошей физической форме, обладать коммуникативными навыками и позитивным настроем. Зарплата — от 40 до 70 тысяч рублей на руки.

Ищут бортпроводника в сфере недвижимости без опыта работы с зарплатой 140 тысяч рублей. Бортпроводнику нужно будет показывать объект недвижимости, консультировать клиентов, подготавливать и сопровождать сделки. Работодатель предлагает будущим сотрудникам обучение за счет компании и систему наставничества.

Ранее редакция сообщала о том, что около 7 тысяч подростков трудоустроят этим летом в Новосибирске.