Продавцы вторички в Новосибирске не готовы снижать цены

За три первых месяца 2024 года стоимость квадрата на вторичном рынке в Новосибирске, по данным Циан Аналитика, выросла на 2,4% и составила 126.5 тысяч рублей. Для сравнения, в среднем по России на 3,4% до 131,1 тысячи рублей за квадрат. По сравнению с мартом 2023 года, цены на вторичку в Новосибирске выросли на 10%, по России на 14%.

При этом эксперты говорят об охлаждении рынка и предпосылках для снижения цен.

— Коррекция цен вниз возможна в связи со снижением спроса, а также заградительно высоких ставок по ипотеке. В тоже время очевидно, что продавцы готовы ждать покупателей, а не заметно снижать цены, — отмечает эксперт Циан Аналитики Елена Лапшина.

— Это больше показателя прошлого года на 6 дней. Однако по сравнению с ситуацией двух-, трех-, четырех- и пятилетней давности квартиры находятся в активном предложении заметно дольше, — констатирует она.

Ранее она отмечала, что средний срок нахождения объявления о продаже вторички в базе Циан в феврале 2024 года составил 126 дней.

Эксперта агентства недвижимости «Жилфонд» Светланы Балахонцевой также сообщала, что средний срок продажи жилья в Новосибирске увеличился.

— С момента увеличения ставки ЦБ сроки продажи объектов серьезно увеличились. Если ранее мы реального покупателя находили в течении месяца, а на сложные объекты на поиски уходило максимум 3 месяца, то сейчас этот процесс занимает больше времени. В некоторых случаях период достигает 6 месяцев и более. Если покупатель находит объект, устраивающий его по цене и качеству, то он готов подождать продавца, когда он решит свои вопросы с подбором встречного варианта, получением ипотеки, согласием органов опеки (если в сделке участвуют дети), — говорит она.

При этом Елена Лапшина уверена, что даже при коррекции серьезного падения цен ждать не стоит: максимум — на 5-7%. По ее словам, спрос на вторичке будет поддерживать переток части покупателей с рынка новостроек.

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в Новосибирске в прошлом месяце составляла около 111 000 р/кв.м., а медианная стоимость метра в новостройке — около 133 000 р.

— Средняя стоимость квадратного метра месяц к месяцу в новостройках снизилась на 4% до 124 тысяч рублей за квадрат, цена квартиры в среднем так же стала немного ниже — 6,08 млн рублей, это на 3% меньше показателя января, — говорилось в сообщении One Company.

Напомним, бизнес-комьюнити One Company на основе данных наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат сообщало, что в феврале застройщики продали жилья в новостройках Новосибирска и Новосибирской области на 7 млрд рублей. За месяц в регионе было приобретено 1153 квартиры, что соответствует уровню января.

Директор по развитию One Company Алексей Сержанов также заявлял, что ключевым трендом на рынке является тот факт, что многие застройщики «повернулись лицом к агентствам недвижимости и экстренно начинают повышать размер комиссионных вознаграждений».

Ранее редакция сообщала о том, что застройщиков освободили от штрафов и пеней за срыв сроков ввода домов.