Продавцы вторички в Новосибирске не готовы снижать цены

За три первых месяца 2024 года стоимость квадрата на вторичном рынке в Новосибирске, по данным Циан Аналитика, выросла на 2,4% и составила 126.5 тысяч рублей. Для сравнения, в среднем по России на 3,4% до 131,1 тысячи рублей за квадрат. По сравнению с мартом 2023 года, цены на вторичку в Новосибирске выросли на 10%, по России на 14%.
При этом эксперты говорят об охлаждении рынка и предпосылках для снижения цен.
— Коррекция цен вниз возможна в связи со снижением спроса, а также заградительно высоких ставок по ипотеке. В тоже время очевидно, что продавцы готовы ждать покупателей, а не заметно снижать цены, — отмечает эксперт Циан Аналитики Елена Лапшина.
— Это больше показателя прошлого года на 6 дней. Однако по сравнению с ситуацией двух-, трех-, четырех- и пятилетней давности квартиры находятся в активном предложении заметно дольше, — констатирует она.
Эксперта агентства недвижимости «Жилфонд» Светланы Балахонцевой также сообщала, что средний срок продажи жилья в Новосибирске увеличился.
— С момента увеличения ставки ЦБ сроки продажи объектов серьезно увеличились. Если ранее мы реального покупателя находили в течении месяца, а на сложные объекты на поиски уходило максимум 3 месяца, то сейчас этот процесс занимает больше времени. В некоторых случаях период достигает 6 месяцев и более. Если покупатель находит объект, устраивающий его по цене и качеству, то он готов подождать продавца, когда он решит свои вопросы с подбором встречного варианта, получением ипотеки, согласием органов опеки (если в сделке участвуют дети), — говорит она.
При этом Елена Лапшина уверена, что даже при коррекции серьезного падения цен ждать не стоит: максимум — на 5-7%. По ее словам, спрос на вторичке будет поддерживать переток части покупателей с рынка новостроек.
По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в Новосибирске в прошлом месяце составляла около 111 000 р/кв.м., а медианная стоимость метра в новостройке — около 133 000 р.
— Средняя стоимость квадратного метра месяц к месяцу в новостройках снизилась на 4% до 124 тысяч рублей за квадрат, цена квартиры в среднем так же стала немного ниже — 6,08 млн рублей, это на 3% меньше показателя января, — говорилось в сообщении One Company.
Директор по развитию One Company Алексей Сержанов также заявлял, что ключевым трендом на рынке является тот факт, что многие застройщики «повернулись лицом к агентствам недвижимости и экстренно начинают повышать размер комиссионных вознаграждений».
Ранее редакция сообщала о том, что застройщиков освободили от штрафов и пеней за срыв сроков ввода домов.
Фото freepik, автор: prostooleh
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