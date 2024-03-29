Турнир по покеру закончился уголовным делом в Новосибирске

В Новосибирске пресекли очередное подпольное казино, которое было расположено в Октябрьском районе города.

ОМОН ворвался в помещение дома №11 по улице Богдана Хмельницкого в разгар турнира по покеру и положили игроков «мордой в пол».

Разработкой незаконной организации азартных игр занимались ОЭБ и СК города.

— Двое организаторов и 4 крупье проводили в заведении покерный турнир. Главным призом была поезда в легальное казино в другом регионе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 6 человек, в том числе организаторы, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Из сотрудников казино задержанные превратились в фигурантов уголовного дела.

Ранее редакция сообщала об аналогичном случае в Заельцовском районе Новосибирска. Директор и четверо крупье подпольного казино, действовавшего на Залесского, 7/2 попали под уголовное дело за незаконные игры в покер.