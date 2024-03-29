Турнир по покеру закончился уголовным делом в Новосибирске

В Новосибирске пресекли очередное подпольное казино, которое было расположено в Октябрьском районе города.
ОМОН ворвался в помещение дома №11 по улице Богдана Хмельницкого в разгар турнира по покеру и положили игроков «мордой в пол».
Разработкой незаконной организации азартных игр занимались ОЭБ и СК города.
— Двое организаторов и 4 крупье проводили в заведении покерный турнир. Главным призом была поезда в легальное казино в другом регионе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 6 человек, в том числе организаторы, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Из сотрудников казино задержанные превратились в фигурантов уголовного дела.
Ранее редакция сообщала об аналогичном случае в Заельцовском районе Новосибирска. Директор и четверо крупье подпольного казино, действовавшего на Залесского, 7/2 попали под уголовное дело за незаконные игры в покер.
Источник фото: freepik.com — vecstock, видео предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирска.
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