Охоту на таксистов-нарушителей открыли полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению водителей такси, нарушающих правила перевозки пассажиров. За нарушение таксистам грозят штрафы.

— За управление транспортным средством водителем, не имеющим водительские права штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, — пояснили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД так же проверяют наличие у таксистов лицензии, дающее право осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере пассажироперевозок. В случае отсутствия специального разрешения, водителям грозит штраф до 2500 рублей и конфискация транспортного средства.

— За январь текущего года за подобные нарушения составлено уже порядка 60 административных материалов. В 2023году было привлечено более 880 водителей, — отметили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ограбление пассажира таксистом-мигрантом в Новосибирске.