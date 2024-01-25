Звание «Мать-героиня» получила жительница Новосибирска

Мама 14 детей Ольга Мацепуро из Новосибирска получила звание «Мать-героиня» от президента России Владимира Путина.

Женщина замужем за ветераном пожарной охраны. Мать-героиня не только заботится о детях, но и работает на заводе инженером по производству интегральных микросхем.

— Сергей и Ольга Мацепуро вместе уже 27 лет. Всего у пары — девять сыновей и пять дочерей. Старшему сыну — 26 лет, младшей дочери — 7, — сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Семья не считает себя идеальной, но стремится к гармоничным отношениям.

Ранее редакция сообщала о том, что сирот из Донбасса приютила многодетная семья из Новосибирска.