Охранник продавал цемент и плитку со строящейся больницы под Новосибирском

Охранник попался на краже и продаже стройматериалов со строящегося отделения больницы в Чулыме. Чтобы избежать подозрений в пропаже стройсырья, мужчина по ночам отключал камеры видеонаблюдения и спокойно занимался «предпринимательской деятельностью».
Таким образом ему удалось продать 60 мешков цемента и 6 упаковок плитки Керамогранит. О происхождении стройматериалов покупатели не подозревали.
— В отношении 49-летнего жителя Барабинска возбудили уголовное дело по статье «Кража». Своими действиями обвиняемый причинил подрядчику, осуществляющему строительство поликлиники, ущерб в сумме более 47 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Свою вину сибиряк признал полностью. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Чулымском районном суде.
Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском академгородке неизвестные обчистили 15 кабинетов Института катализа имени Борескова СО РАН. Воришки проникли на третий этаж главного корпуса и здание математического моделирования. Из сейфов сотрудников пропало около полумиллиона рублей.
Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО
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