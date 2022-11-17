«Охранять» культурное наследие в Новосибирской области будет новый руководитель

Стало известно об уходе с должности руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия по Новосибирской области Елены Медведевой. Об этом сообщил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин перед началом заседания рабочей группы по совершенствованию в городе сферы наружной рекламы.

— По моей информации, Елена Геннадьевна больше не работает в инспекции, — сказал Ложкин.

До этого руководитель рабочей группы, председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский сообщил, что до заседания получил официальное письмо от Медведевой с просьбой вывести её из состава группы.

На момент публикации материала редакции не удалось узнать, что возглавит инспекцию. На сайте ведомства в графе «руководитель» информация отсутствует.

Напомним, что Елена Медведева работала в должности главы госинспекции по охране культурного наследия с июля 2019 года. Почти полгода до её назначения пост оставался вакантным после ухода с него бывшего руководителя инспекции Александра Кошелева.

Само подразделение было сформировано на базе министерства культуры Новосибирской области в феврале 2018 года, ранее оно функционировало как самостоятельное подразделение регионального правительства.

— Управление будет работать в том же режиме и выполнять те же функции, что и раньше, только теперь в составе министерства, — сообщал теперь уже бывший министр культуры региона Игорь Решетников. — Мы должны привести нормативно-правовую базу управления в соответствие с требованиями министерства культуры. После чего разберем функции будущего подразделения касательно тех полномочий, которые были у них по охране памятников. И уже после этого можно будет говорить о его структуре. Во всех регионах управление занимается федеральными памятниками, теми, которые зачастую связаны с Великой Отечественной войной и захоронениями. В составе министерства они будут осуществлять только контроль и надзор, а не заниматься ремонтными работами.

Ранее редакция сообщала о других кадровых перестановках в областном правительстве.