Ozon открыл в Новосибирске логистический хаб

Мультикатегорийная онлайн-платформа Ozon открыла новый фулфилмент-центр в новосибирском «PNK Парк Толмачево». Фулфилмент-фабрика первым логистическим центром компании в Сибирском федеральном округе и значительно упростит выход местных продавцов на маркетплейс.

— Ozon считает своей миссией поддержку предпринимателей, которые стремятся развивать онлайн-продажи. В особенности поддержка необходима в регионах, где преобладает малый и средний бизнес — причём речь идёт о комплексной помощи, от обучения регистрации на маркетплейсах до создания сети пунктов выдачи, где можно получить товары региональных предпринимателей, — говорит Сергей Беляков, управляющий директор Ozon. — Логистические хабы в этой цепочке поддержки играют ключевую роль — продавцам больше не надо тратить деньги на межрегиональные перевозки до центральных складов, время поставки и появления товара на площадке сокращается в разы, а значит, продажи в интернете становятся все более простыми и выгодными.

Общая площадь первой очереди фулфилмент-центра составляет 14 тысяч квадратных метров по полу с возможностью расширения до 64 тысяч квадратных метров. В логистическом хабе на данный момент можно хранить более 4 млн товарных наименований и обрабатывать более 85 посылок в сутки. Благодаря фулфилмент-фабрике Ozon может доставлять около 4 миллионов товаров в 1,5 тыс населенных пунктов округа на следующий день после заказа. В компании также напомнили, что для удобства получения заказов Ozon развивает в Сибирском регионе сеть «последней мили», которая уже включает в себя более 1 тысячи точек получения заказов — брендированных постаматов и пунктов выдачи.

Объём инвестиций компании Ozon в первую очередь проекта — 600 млн. рублей. В течении трёх лет компания планирует вложить еще 3,5 млрд. рублей. Эти деньги пойдут на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства. С открытием фабрики компания создаст в Новосибирской области порядка 1 тыс. рабочих мест только в логистическом хабе. Дополнительно маркетплейс привлечет к сотрудничеству новых курьеров и партнеров сети пунктов выдачи заказов.

В компании уверены, что появление большого логистического объекта стимулирует развитие онлайн-торговли в регионе, которая по итогам 2020 года составила всего 8,1% от общего рынка ритейла (по данным АКИТ).

— Появление в регионе фулфилмент-центра Ozon — это новые возможности для наших предприятий и предпринимателей: они могут выходить на новые рынки не только в Сибири, но и в России, а также за рубеж. Очевидно, что площадка интересна для бизнеса, так как за год количество партнеров Ozon в регионе выросло в 6 раз — до 600 компаний, — пояснил во время пресс-подхода замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка. — Ozon позволит снять часть задач непосредственно с предпринимателей: маркетинг, реклама продвижение, то есть они смогут заниматься своим прямым делом: производить продукцию — от этого выиграют все.

Александр Васильев, директор Ozon по взаимодействию с региональными органами государственной власти пояснил, что компания будет внимательно следить за спросом на свои услуги со стороны селлеров и потребителей. При увеличении количества локальных поставщиков компания уже в 2022 году готова приступить к строительству второй и третьей очереди фулфилмент-центра. Он также не исключил, что при снижении издержек у селлеров, которые ранее возили свои товары на площадку в Ozon Екатеринбург, местные компании могут снизить товары на свою продукцию, представленную на маркетплейсе.

Министр промышленности и торговли Андрей Гончаров добавил, что Ozon стал первым маркетплейсом, открывшим свой фулфилмент-центр в Новосибирской области. Он также не исключил, что примеру компании последуют и другие игроки рынка оналйн-торговли.

По итогам 2020 года оборот Ozon в Сибирском федеральном округе вырос в 3,5 раза год к году. По статистике в 2020 году продавцы на онлайн платформе заработали 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день более 1,6 тысяч предпринимателей продают товары на Ozon

Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 11 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют продавцы маркетплейса из разных регионов России и зарубежья.