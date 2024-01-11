Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ

Центр компетенция по геофизическому мониторингу Передовой инженерной школы НГУ разработал датчики, которые позволяют удаленно отслеживать состояние зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры, по аналогии с умным браслетом, который сигнализирует врачам о состоянии здоровья человека.

— Сегодня эти датчики наиболее актуальны для добывающих нефтегазовых компаний, которые ведут работу в северных регионах России. В районах, где ранее была вечная мерзлота, под влиянием потепления климата происходит изменение геологической среды и это приводит к разрушению инфраструктуры, авариям, поэтому за объектами необходим постоянный контроль. Тема актуальна и для сейсмических районов, — говорит руководитель направления «Нефтегазовая инженерия» Антон Дучков.

По его словам, сейчас ПИШ по этому проекту больше работает с нефтегазовыми компаниями, у которых есть деньги для оплаты разработки технологий и их внедрения. В перспективе технологии будут востребованы и для мониторинга состояния коммунального хозяйства.

— Для массового внедрения технологий в ЖКХ необходимо проработать новые правила и требования по эксплуатации. ПИШ рассчитывает принять участие в этой работе, — добавил он.

Ранее редакция сообщала о крупной аварии на теплосетях Новосибирска в результате которой без тепла остались жители двух районов города.