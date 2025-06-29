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В Новосибирске проходит День города

  • 29/06/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске проходит День города
Основной праздничной площадкой в этом году стала Михайловская набережная, но интересные активности можно найти и в других локациях

С утра на набережной Новосибирска прошла зарядка с чемпионами в которой приняли участие сотни горожан.

зарядка с чемпионами

Перед ГПНТБ открылась выставка местных товаропроизводителей. Стоит отметить, что площадь Пименова регулярно становится локацией, где бизнес Новосибирска может представить свои достижения и дать возможность горожанам и гостям города оценить свои товары и услуги.

выставка местных товаропроизводителей.

В 13.00 в Новосибирске стартовал парад спецтехники, которая проедет от Стоквартирного дома на площади Свердлова до площади Ленина.

Парад спецтехники площадь Ленина

В параде принимают участие автобусы, уборочные машины, мусоровозы, автомобили МЧС, доставки, полиции, скорой.

парад спецтехники на День города

Это мероприятие в городе проходит впервые и стало частью мюзикла «Мой Новосибирск меняется». Мероприятие подготовила городская дирекция творческих программ к 132-летию Новосибирска. В нем занято 400 артистов.

После парада в Театральном сквере пройдут перфомансы от артистов НОВАТа, театра Афанасьева, актёров Красного факела и других театров. Параллельно будет работать выставка ретротехники для любителей истории и техники.

На выставках, которые открылись в Первомайском сквере, можно будет увидеть, как менялся Новосибирск за 132 года, а также как он меняется от сезона к сезону. В сквере также проходят мастер-классы и игровая программа.

На ступенях Камерного зала филармонии выступят солисты Биг-бэнда под руководством Владимира Толкачева.

На Михайловской набережной до самого вечера будут выступать артисты и творческие коллективы города в рамках фестиваля «Звёздные имена Новосибирска», участники проектов «Город поёт» и «Город танцует».

На Михайловской набережной до самого вечера будут выступать артисты и творческие коллективы города

Всего сегодня в городе запланированы более 160 мероприятий.

Напомним, синоптики обещали в День города дожди и грозы.

Кроме того, обратите внимание на предупреждение сервиса такси о возможном росте цен на услуги в связи с высоким спросом вечером и после завершения праздничных мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в Новосибирске пройдут фестиваль электронной музыки и рок-концерт. Горожан и гостей города также ждут исторические экскурсии, мастер-классы и выставки. 

Фото базовое, внутри текста — пресс-службы правительства Новосибирской области, внутри текста, пресс-службы ДИПРИП мэрии Новосибирска, ГКУ НСО ЦОДД, АО «Спецавтохозяйство».

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : день города


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