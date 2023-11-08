От боли в лице избавили пациента со склерозом врачи Мешалкина в Новосибирске

От боли на одной стороне лица избавили врачи Центра Мешалкина 48-летнего мужчину из Красноярска с тяжелым синдромом, вызванным рассеянным склерозом. Об этом сообщает пресс-служба Центра.
При таком заболевании организм человека разрушает оболочку нервных окончаний. Поэтому пациента мучила простреливающая боль с высокой интенсивностью на одной стороне лица. Приступы повторялись в течение 4 лет, а лечение оказывалось не эффективным.
― Мы решили прибегнуть к опыту зарубежных коллег, освещенному в научной публикации 2019 года, – рассказывает Роман Киселев, врач-нейрохирург.
Методика заключается в том, что хирург пересекает часть нерва, ответственную за чувствительность. Как отметил Киселев, вмешательство требует скрупулезности.
Операция прошла успешно, а длилась она около 2 часов.
После операции пациент почувствовал облегчение, теперь он смог вернуться к нормальной жизни.
Ранее редакция сообщала о том, что пациента с донорским сердцем вылечили от рака в Центре Мешалкина в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой Центра Мешалкина.
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