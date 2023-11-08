От боли в лице избавили пациента со склерозом врачи Мешалкина в Новосибирске

От боли на одной стороне лица избавили врачи Центра Мешалкина 48-летнего мужчину из Красноярска с тяжелым синдромом, вызванным рассеянным склерозом. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

При таком заболевании организм человека разрушает оболочку нервных окончаний. Поэтому пациента мучила простреливающая боль с высокой интенсивностью на одной стороне лица. Приступы повторялись в течение 4 лет, а лечение оказывалось не эффективным.

― Мы решили прибегнуть к опыту зарубежных коллег, освещенному в научной публикации 2019 года, – рассказывает Роман Киселев, врач-нейрохирург.

Методика заключается в том, что хирург пересекает часть нерва, ответственную за чувствительность. Как отметил Киселев, вмешательство требует скрупулезности.

Операция прошла успешно, а длилась она около 2 часов.

После операции пациент почувствовал облегчение, теперь он смог вернуться к нормальной жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что пациента с донорским сердцем вылечили от рака в Центре Мешалкина в Новосибирске.