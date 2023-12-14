Парикмахера-подрывника арестовали в новосибирском суде

В Железнодорожном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения в виде ареста 27-летнему Евгению Р., которого накануне задержали по подозрению в попытке взорвать военкомат.

С ходатайством об аресте в суд обратился следователь.

— Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Евгению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 6 февраля 2024 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 5 декабря. Охранник здания обнаружил самодельное взрывное устройство на подоконнике военкомата. На место была срочно вызвана саперная группа Росгвардии. Взрывчатка оказалась замаскирована в консервную банку. Ее удалось обезвредить, а элементы отправить на экспертизу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Содействие террористической деятельности».

Ранее редакция рассказывала о задержанном. Он оказался уже знаком оперативникам по своим былым «подвигам». Националист уже отбывал наказание за хранение взрывчатки в своей квартире. После освобождения сибиряк устроился в солидный барбершоп, но не изменил своим преступным убеждениям.