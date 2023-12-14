SHAMAN перенес свои декабрьские концерты в Новосибирске

Концерты SHAMAN’а перенесли на неопределенный срок в Новосибирске. Певец должен был выступить 14 и 15 декабря. Об этом SHAMAN сам сообщил поклонникам в своем Телеграме.

— По техническим причинам концерт переносится, — говорится в сообщении.

Когда именно будет объявлена следующая дата концерта неизвестно. Однако SHAMAN призвал фанатов следить за афишами.

Напомним, что самое первое выступление планировалось на 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников, второе ― на следующий день в «Доме учёных» в Академгородке. Стоимость билетов варьировалась от 2 до 8 тысяч рублей.

На сайтах площадок говорилось, что билеты полностью раскуплены.

Ранее редакция сообщала о том, что на концерт комика Алексея Щербакова в Новосибирске раскупили все билеты.