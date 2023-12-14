Пьяного водителя отправили в колонию под Новосибирском

Обской городской суд Новосибирской области вынес приговор мужчине, гонявшем в пьяном виде на чужом автомобиле.

— 35-летний обвиняемый признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения». Суд назначил ему 1 год лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года 1 месяц, — сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.

Инцидент произошел июньской ночью текущего года: правоохранители задержали пьяного водителя за рулем автомобиля, ему не принадлежавшего.

Выяснилось, что фигурант уже имел судимость за аналогичное преступление.

Ранее редакция сообщала о водителе каршерингового автомобиля, который получил 5 лет колонии за смертельное ДТП в Новосибирске.