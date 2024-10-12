Парк-музей «Галерея времени» построит VR-инфраструктуру в Новосибирске

Проект парка-музея «Галерея времени» по созданию интерактивных экспозиций получил грант Министерства экономического развития Новосибирской области. За счет субсидии на территории музея появятся виртуальные промоутеры, VR-инсталляции, сенсорные столы, цифровые панели для викторин, селфи-зеркало и 3D-теннис. По мнению разработчиков проекта, это позволит привлечь в музей новых туристов. Реализацией проекта займется новосибирская компания «Гефест».

«Галерея времени» — это парк музеев в Новосибирске, основанный в 2020 году. На территории парка находится выставка военной техники под открытым небом, вертолёт Ми-8, самолёт ЯК-40 и многое другое. Основная деятельность парка — экскурсионная. Также здесь проходят форумы, конференции, концерты, кинопоказы, театрализованные постановки, тематические музейные уроки, квесты, мастер-классы.

Напомним, ежегодно Министерство экономического развития Новосибирской области проводит конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку проектов развития туристской инфраструктуры. Участниками отбора могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Субсидии предоставляются в размере не более 70% расходов, предусмотренных проектом, но не более 50 млн рублей при условии софинансирования проекта участником отбора в объёме не менее 30% от стоимости проекта. 1 Цель предоставления грантов — достижение показателя «число туристских поездок» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

Гранты министерства также получили база отдыха «Престиж», гостиничный комплекс в Татарске, центр пляжных развлечений «Радость жизни» в Карасуке, санаторий «Озеро Карачи», санаторий «Доволенский», резиденция Поляна Verde, компания «Бердь Джет» и кейтеринг PINEWOOD.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске ведутся поиски двойника Юрия Кондратюка. Он нужен для создания видеоконтента, который необходим музею Новосибирска.