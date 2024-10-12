В Новосибирской области восстановили дорогу по улице Толмачевской

Восстановили разрушенную дорогу по улице Толмачевской в Новосибирске.
Как отметил глава администрации Ленинского района города Новосибирска Александр Гриб, жители жаловались на состояние дороги.
На ремонт было выделено более 41 миллиона рублей, и менее чем за месяц дорога была восстановлена.
— Разбитое покрытие угрожало безопасности дорожного движения, жизни и здоровью людей. На восстановление шоссе изыскали дополнительные средства, — говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра Новосибирска.
На данном участке дороги был заменён асфальт и укреплены обочины.
В текущем году за счёт бюджетов разных уровней планируется отремонтировать почти 100 километров дорог, что на треть больше, чем в прошлом.
Ранее редакция сообщала о том, о ремонте дорог к кладбищам рассказала мэрия Новосибирска.
Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска из Телеграм-канала Максим Кудрявцева
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