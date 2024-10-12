В Новосибирской области стало сложнее трудоустроиться

Выяснить, в каком регионе проще всего найти работу в 4-м квартале текущего года решили аналитики hh.ru. Лидером рейтинга оказалась Амурская область, набравшая 77,56 балла. Новосибирская область оказалась на двадцатой позиции среди регионов России. С показателем в 73,67 баллов она переместилась вниз сразу на девять позиций по сравнению с прошлым кварталом. Три месяца назад наш регион находился на одиннадцатом месте.

Столь стремительное падение аналитики объясняют тем, что за последние три месяца в Новосибирской области вырос уровень конкуренции среди соискателей с 2,9 резюме на вакансию до 3,2. При этом, стало больше желающих покинуть родной регион. Согласие на переезд в резюме указали 1% соискателей (в прошлом квартале таких было 0,9%).

— Некоторые регионы РФ показали более интенсивную положительную динамику, и оттеснили те, в которых изменения были не так ощутимы, — дополнили аналитики.

Добавим, медиана предлагаемой зарплаты в нашем регионе составляет сегодня — 70 500 руб., а прожиточный минимум для трудоспособного населения — 16 696 руб. Текущий уровень безработицы, по данным Росстата, находится на уровне 2,9%.

Лучшую позицию в рейтинге среди сибирских регионов заняла Омская область — 17 место (73,69 баллов).

Ранее редакция рассказывала о том, что острый кадровый голод в Новосибирске сменился умеренным дефицитом.