Парк в Первомайском районе получил название

Всего в голосовании за название нового парка в Первомайском районе приняли участие 42 743 жителя Новосибирска — это в два раза больше, чем в прошлом году, и рекорд, с точки зрения проголосовавших через портал «Госуслуги», сообщили в пресс-центре мэрии города. Имя «Иня» понравилось более 21 тыс проголосовавших.

На втором месте вариант «Прибрежный» — за него проголосовали 13 770 новосибирцев. Около 4 578 горожан отдали свой голос за название «БерегИня», а 3 392 — за вариант «Бобровый».

Благоустройство территории в пойме реки Ини в Первомайском районе вдоль улицы Заречной. На территории парка проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, установят детские и спортивные площадки, пункты проката, общественные туалеты, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки.

Акция проходила в рамках Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, за талисман Новосибирска, как «Новогодней столицы России» в начале 2022 года проголосовали более 133 тыс человек, но потом итоги голосования были аннулированы.