Участникам спецоперации в Новосибирской области утвердили новую меру поддержки

Июньская сессия Заксобрания Новосибирской области утвердила изменения областного закона о физкультуре и спорте, дополнив его список льготных категорий граждан участниками спецоперации.

Как следует из текста законопроекта, государственные учреждения Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта предоставляют доступ к объектам спорта и осуществляют спортивную подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки бесплатно следующим категориям граждан:

участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (далее – участники специальной военной операции):

— военнослужащим (в том числе проходившим военную службу в период мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);

— лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

— сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудникам уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Напомним, что в Новосибирской области принят и действует широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семей. Среди них в региональном правительстве особо выделяют реабилитационный сертификат. Кроме того, в регионе запущен пилотный проект по сопровождению участников СВО, прибывших в отпуск. Проект включает такие меры поддержки, как совместное с семьей посещение культурно-массовых мероприятий, предоставляется возможность военнослужащему получить стоматологическую помощь в период отпуска и другие.

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