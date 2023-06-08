Участникам спецоперации в Новосибирской области утвердили новую меру поддержки

Июньская сессия Заксобрания Новосибирской области утвердила изменения областного закона о физкультуре и спорте, дополнив его список льготных категорий граждан участниками спецоперации.
Как следует из текста законопроекта, государственные учреждения Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта предоставляют доступ к объектам спорта и осуществляют спортивную подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки бесплатно следующим категориям граждан:
Напомним, что в Новосибирской области принят и действует широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семей. Среди них в региональном правительстве особо выделяют реабилитационный сертификат. Кроме того, в регионе запущен пилотный проект по сопровождению участников СВО, прибывших в отпуск. Проект включает такие меры поддержки, как совместное с семьей посещение культурно-массовых мероприятий, предоставляется возможность военнослужащему получить стоматологическую помощь в период отпуска и другие.
Ранее редакция сообщала о гуманитарной помощи Донбассу от новосибирских общественников.
Фото Pixabay.com, автор 12019
Рубрики :
Регионы:
Теги :