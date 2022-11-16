Новогодним символом Новосибирска станет манул

Символом Новосибирск как новогодней столицы России может стать манул по прозвищу Снежинка, обитающий в новосибирском зоопарке. Об этом в интервью изданию «КП-Новосибирск» сообщила заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
— Новогодний символ — это снежинка, — цитирует издание Терешкову. — Это то, что нам передавал Нижний Новгород, мы сейчас будем передавать Суздалю. Есть талисман или нет, это уже решает город. У нас родился прекрасный талисман — манул Снежинка.
В то же время, как отметила чиновница, городские власти объявят манула Снежинку талисманом новогодней столицы в том случае, если это предложение поддержат новосибирцы.
Примечательно, что вся история вокруг голосования за символ Новосибирска происходила на фоне подготовки к отчету мэра города перед депутатами горсовета по итогам годовой работы. Однако эта тема, вызывавшая годом ранее ажиотажный интерес в первую очередь у оппозиционных политиков, общественников и блогеров, в связи с выборами новогоднего символа отошла на второй план.
Ранее редакция сообщала о непростой судьбе еще одного новогоднего символа Новосибирска.
Фото pixabay — Jecqan
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