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Новогодним символом Новосибирска станет манул

  • 16/11/2022, 16:57
Автор:
символ Нового года
Если все пойдет по плану.

Символом Новосибирск как новогодней столицы России может стать манул по прозвищу Снежинка, обитающий в новосибирском зоопарке. Об этом в интервью изданию «КП-Новосибирск» сообщила заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Новогодний символ это снежинка, цитирует издание Терешкову. Это то, что нам передавал Нижний Новгород, мы сейчас будем передавать Суздалю. Есть талисман или нет, это уже решает город. У нас родился прекрасный талисман манул Снежинка.

В то же время, как отметила чиновница, городские власти объявят манула Снежинку талисманом новогодней столицы в том случае, если это предложение поддержат новосибирцы.

новости Новосибирска

Выбор новогоднего символа России в Новосибирске политизировали

Напомним, что предыдущая попытка избрания новогоднего символа из числа нескольких обитателей новосибирского зоопарка — манула Айши, орангутанга Бату, снежного барса Саяна, белой медведицы Шилки и тигра Макса — не только была свернута, но и стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях и СМИ не только местного, но и мирового уровня. Желая придать комичности ситуации с голосованием за то или иное животное на городском портале, отдельные блогеры и просто пользователи стали активно агитировать за кандидатуру орангутанга Бату, в наименьшей степени связанного с Новосибирском и новогодними праздниками. Впоследствии общественники, наблюдавшие за ходом голосования, отмечали «вбросы» за других кандидатов. Но когда общими усилиями интернет-юмористов Бату все же вырвался вперед, голосование завернули «сверху», сославшись на соответствующую позицию руководства зоопарка.

Примечательно, что вся история вокруг голосования за символ Новосибирска происходила на фоне подготовки к отчету мэра города перед депутатами горсовета по итогам годовой работы. Однако эта тема, вызывавшая годом ранее ажиотажный интерес в первую очередь у оппозиционных политиков, общественников и блогеров, в связи с выборами новогоднего символа отошла на второй план.

 

Ранее редакция сообщала о непростой судьбе еще одного новогоднего символа Новосибирска.

Фото pixabay — Jecqan

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : символ Нового года Новогодняя столица Росси


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