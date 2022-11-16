Новогодним символом Новосибирска станет манул

Символом Новосибирск как новогодней столицы России может стать манул по прозвищу Снежинка, обитающий в новосибирском зоопарке. Об этом в интервью изданию «КП-Новосибирск» сообщила заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

— Новогодний символ — это снежинка, — цитирует издание Терешкову. — Это то, что нам передавал Нижний Новгород, мы сейчас будем передавать Суздалю. Есть талисман или нет, это уже решает город. У нас родился прекрасный талисман — манул Снежинка.

В то же время, как отметила чиновница, городские власти объявят манула Снежинку талисманом новогодней столицы в том случае, если это предложение поддержат новосибирцы.

Напомним, что предыдущая попытка избрания новогоднего символа из числа нескольких обитателей новосибирского зоопарка — манула Айши, орангутанга Бату, снежного барса Саяна, белой медведицы Шилки и тигра Макса — не только была свернута, но и стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях и СМИ не только местного, но и мирового уровня. Желая придать комичности ситуации с голосованием за то или иное животное на городском портале, отдельные блогеры и просто пользователи стали активно агитировать за кандидатуру орангутанга Бату, в наименьшей степени связанного с Новосибирском и новогодними праздниками. Впоследствии общественники, наблюдавшие за ходом голосования, отмечали «вбросы» за других кандидатов. Но когда общими усилиями интернет-юмористов Бату все же вырвался вперед, голосование завернули «сверху», сославшись на соответствующую позицию руководства зоопарка.

Примечательно, что вся история вокруг голосования за символ Новосибирска происходила на фоне подготовки к отчету мэра города перед депутатами горсовета по итогам годовой работы. Однако эта тема, вызывавшая годом ранее ажиотажный интерес в первую очередь у оппозиционных политиков, общественников и блогеров, в связи с выборами новогоднего символа отошла на второй план.

Ранее редакция сообщала о непростой судьбе еще одного новогоднего символа Новосибирска.