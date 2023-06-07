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На складах новосибирских сельхозпроизводителей зависли тонны сухого молока и масла

  • 07/06/2023, 18:30
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цены на молоко в Новосибирской области
Из-за давления импорта продукция региональных сельхозпредприятий оказалась не востребована у производителей.

На данный момент себестоимость производства молока в Новосибирской области составляет 24,8 рубля. Средняя цена, по которой хозяйства его реализуют, по итогам прошлой недели составила 27,98 рубля за килограмм. Об этом заявил Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства региона на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».

— Мы понимаем, что это не самый привлекательный, но все же уровень рентабельности. Этот уровень все же выше, чем в зерновом хозяйстве, — рассказал министр.

закупочные цены на молоко

Закупочные цены на молоко продолжают падать

Для сравнения: по данным Минсельхоза, средняя закупочная цена по молочным предприятиям Новосибирской области на неделе с 25 по 31 марта составляла 32,18 рубля за литр, по Новосибирску — 34,4 рубля за литр. На первой неделе апреля закупочные цены снизились до 28,1 рубля за литр.

По словам Лещенко, на рынок молочной продукции области оказывает давление импорт из стран Евразийского экономического сообщества, особенно из Белоруссии. В связи с этим оказались не востребованы продукты, на производство которых направлены новосибирские перерабатывающие предприятия. Например, на складах предприятий региона сейчас зависли по 2,6 тонны сухого обезжиренного и сухого цельного молока, а масла 72% и 82% — 500 тонн.

— Такая ситуация не только в Новосибирской области. Это ситуация по всей стране, — обратил внимание Лещенко.

По данным «Союзмолока», к концу 2022 года запасы сырья на складах переработчиков выросли на 40% по сравнению с концом 2021 года. При этом участники рынка подчеркивали, что срок годности молочного сырья ограничен и заканчивается, что также давит на рынок. После истечении срока годности эту продукцию использовать будет невозможно — это жестко контролируется системой «Меркурий» и маркировкой.

Ранее редакция сообщала о прогнозе ученых на урожай зерновых.

Фото со страницы Минсельхоза Новосибирской области «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : Цены на молоко себестоимость молоко в Новосибирской области


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