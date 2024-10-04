Партию мигрантов вывезли с новосибирской фермы, где они содержались в рабстве

Ранним утром 4 октября силовики с проверкой нагрянули на новосибирские фермы. Целю рейда стало выявление незаконной миграции и иностранцев, получивших гражданство РФ, но уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В результате проверок в частных хозяйствах обнаружили 26 мигрантов. 16 из них были доставлены в военкоматы и поставлены на воинский учет.

Организовал рабочие места для иностранцев их соотечественник, получивший российское гражданство. Он гордо называет себя бригадиром. Новоиспеченный россиянин благополучно пользовался бесправием земляков и создал для них поистине рабские условия труда.

— Как правило, на ферме за еду и ночлег трудились его знакомые и родственники. К нему обращались и другие мигранты, которым он обеспечивал рабочие места, проживание и еду. Жили рабочие вместе со скотом в ужасных условиях, — рассказал VN.ru источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

По словам собеседника, у ферм с мигрантами были постоянные клиенты, которые закупали здесь мясо и молоко. Продукты поступали в различные кафе и столовые Новосибирска.

— Этими фермами владеют частные лица. Кто именно — выясняем. Сам «бригадир» по-русски говорит неплохо, вполне коммуникабелен и даже с определенной харизмой, а вот его подчиненные русский язык совсем не знают. Все приехали из Таджикистана, — добавил источник в ведомстве.

Это не первый случай, когда военные следователи находят на фермах под Новосибирском иностранцев. Месяц назад силовики обнаружили на одном из частных хозяйств 15 мигрантов. На ферме они работали скотниками, ухаживали за животными и жили с ними в одном сарае.

Ранее редакция сообщала о том, что в Татарском районе семья рабовладельцев держала на ферме невольников. За кусок хлеба пленники работали ежедневно по 16 часов и жили в неотапливаемом помещении безо всяких элементарных удобств. Люди ежедневно были вынуждены бесплатно выполнять тяжелые работы. Причитавшиеся им деньги уходили в карман «хозяев». При малейшей провинности «рабов» наказывали физически.