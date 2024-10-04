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Тёплые выходные ожидают жителей Новосибирска

  • 04/10/2024, 14:00
Автор: Ольга Кирсанова
Тёплые выходные ожидают жителей Новосибирска
Народные приметы на Кондратьев день помогут предсказать, какой будет зима.

В ближайшие выходные жителям Новосибирска удастся насладиться солнышком и отсутствием дождей. По данным синоптиков «Западно-Сибирского УГМС», в регионе ожидается теплая сухая погода.

В субботу, 5 октября, в сибирской столице обойдется без осадков, а яркое солнышко обогреет горожан последними лучиками тепла. Ночью столбики термометров будут показывать +2…+4. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 2-7 м/с.

В ночь на воскресенье температура за окном опустится до +1…+3 градусов, но уже днем потеплеет до +15…+17. Переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление на южное, но скорость сохранит — 2-7 м/с.

Сибирякам рекомендуется побольше гулять на воздухе и наслаждаться хорошей погодой, так как после выходных температура на улице начнет нещадно снижаться и уже к середине недели в регион придут дожди.

4 октября православные верующие вспоминают апостола от семидесяти Кондрата Афинского и священномучеников Ипатия и Андрея. В народном календаре 4 октября — Кондратьев день, Ипат и Кондрат, Дворы.

В этот день нельзя лениться, давать в долг, совершать крупные покупки, стричь волосы и конфликтовать. В противном случае могут быть неприятные последствия.

По народным приметам 4 октября можно узнать, какой будет предстоящая зима:

Ясная погода и ветер — зима будет холодной;

Дождь на Кондрата — зима будет мягкой с частыми оттепелями;

Солнечная погода — к ранней и морозной зиме;

Если облака плывут низко — зима будет ранней и снежной;

В лесу мало грибов, но много орехов — к суровой зиме со снежными бурями.

Ранее редакция сообщала о том, какие рекомендации по заготовке и хранению капусты дал новосибирский агроном.

Источник фото: freepik.com/автор freepic.diller

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : погода в выходные Народные приметы


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