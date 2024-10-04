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Продлен срок содержания под стражей замглавы Краснообска Евгения Коржова

  • 04/10/2024, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Продлен срок содержания под стражей замглавы Краснообска Евгения Коржова
Он останется под стражей до 2 декабря 2024 года.

Суд продлил срок содержания под стражей замглавы поселка Красноообск Евгению Коржову.

– Постановлением Дзержинского районного суда г. Новосибирска о удовлетворено ходатайство следователя в отношении Евгения Коржова, – говорится в сообщении суда.

Он будет находится под стражей до 2 декабря 2024 года.

Постановление вступило в законную силу.

В мае чиновник попался на взятке.  По данным следствия, Коржов требовал от своих подчинённых заключать прямые договоры с предпринимателями, что противоречило закону о госзакупках. Речь шла об изготовлении и установке декоративных изделий на территории посёлка.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере.

Ранее редакция сообщала о том, что замглавы Краснообска Евгений Коржов уволен в связи с утратой доверия.

Источник фото:  Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Евгений Коржов взятка


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