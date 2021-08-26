Согласно последним статистическим данным, примерно 95 % населения мира подверглось заражению паразитами. В европейских странах эти организмы выявлены у каждого третьего человека. Владельцы домашних животных находятся в зоне риска. Один переносчик может стать хозяином нескольких разновидностей гельминтов. Поэтому так важно вовремя сдавать анализы на определение паразитов.

Чем опасны распространенные паразиты?

Человек не замечает присутствия в своем организме гельминтов, пока их количество невелико, а размеры слишком малы. Быстрое размножение и активный рост червей вызывают развитие серьезных заболеваний. Носитель начинает чаще болеть ОРВИ, у него ослабляется защита против бактерий и вирусов, обостряются хронические патологии.

Скопившись в органах пищеварения, аскариды вызывают затрудненную дефекацию. Бычий цепень способен вырастать до 25 метров длиной. Паразит питается тем, что ест его хозяин, отнимая полезные кислоты, минералы и витамины. Это отрицательно влияет на нервную систему.

Эхинококк провоцирует образование кист во внутренних органах. Он поражает печень, доли в грудной полости, мозг. Разрыв кисты может привести к гипоксии или коллапсу. Это происходит неожиданно, после удара или ушиба.

Личинки трихинеллы внедряются в мышцы. Они забирают полезные вещества и постепенно разрушают ткани внутренних органов. От паразитарных заболеваний в мире умирает примерно 14 млн. человек за год.

Какие могут быть последствия?

Во время жизнедеятельности паразит выделяет в организме хозяина токсичные вещества, которые становятся причинами слабости, хронической усталости, боли в голове и суставах, снижения аппетита, рвоты и тошноты. Гельминты провоцируют бронхит, шелушение и другие поражения кожи.

Вредные организмы предпочитают обитать в пищеварительной системе. Там они повреждают ткани слизистых оболочек и уничтожают кровные клетки. В результате человека беспокоят тошнота, боль, проблемы с желудком.

Паразиты могут стать причиной различных заболеваний. Сюда относятся:

инфаркт миокарда;

бесплодие;

холецистит;

панкреатит;

гепатит.

Паразиты способны вызывать полное или частичное нарушение прохождения пищи по кишечнику. Особенно часто проблема наблюдается у маленьких детей. Поставить диагноз в данном случае поможет анализ экскрементов.

Паразитирующие организмы берут из поступающей пищи все необходимые вещества. Поэтому осложнениями заболеваний становятся гиповитаминоз и авитаминоз. Они проявляются следующими признаками:

снижение иммунитета;

мышечная слабость;

светобоязнь;

частые простуды;

ухудшение сна;

изменения в психике;

ухудшение состояния кожного покрова;

ломкость ногтей;

выпадение волос.

Витаминная недостаточность может вызвать тяжелые расстройства: нейропатию, патологии сердца и сосудов, невроз. Без своевременной врачебной помощи заболевания способны привести к летальному исходу.

Потеря клеток кровяной жидкости и их неполноценное образование вызывают анемию. Патологическое нарушение выявляют по анализу крови. Длительно прогрессирующая анемия приводит к нарушению функций органов. Страдают железа брюшной полости, почки, сердце, дыхательная система. Чем раньше будет поставлен диагноз, и начато лечение, тем менее печальными будут последствия.

Кишечные гельминты считаются одной из самых опасных болезней. Трихинелла питается тканями мышц, вызывая в них сильные боли, интенсивность которых зависит от количества личинок. В тяжелых случаях встречаются патологии центральной нервной системы и дыхательных органов.

Описторхи провоцируют закупорку желчных протоков, что проявляется в виде зуда и желтушности кожи. Следствием регулярного поражения клеток являются злокачественные опухоли.

Опасность паразитов заключается в том, что они способны передаваться на других людей. Если заражен один член семьи, не исключено, что и остальные тоже.

Эхинококк, попадая в организм человека, заканчивает в нем жизненный цикл. Тогда в различных органах начинают образовываться капсулы и кисты. Если будет поражен головной мозг, это может привести к эпилепсии, абсцессам и неврологическим проблемам.

Для безопасности себя и своей семьи важно вовремя проводить диагностические мероприятия и серьезно подходить к лечению паразитарных болезней. В этом поможет набор лабораторных, функциональных и инструментальных исследований.

Какие нужны анализы для определения паразитов?

Зараженный человек является распространителем паразитов. Чтобы обнаружить в организме гельминтов, необходимо сдать кал на анализ. Исследование позволит выявить:

наличие червей;

присутствие яиц;

разновидность паразита.

Анализ фекалий может быть неточным. Если в нем не будет яиц гельминтов, некоторые их виды отсеиваются.

Анализ крови покажет негативные изменения в ее составе. О наличии гельминтов скажут токсичные вещества, повышение уровня лейкоцитов, которые борются с многоклеточными паразитами, а также снижение гемоглобина.

Для обнаружения гельминтоза проводят анализ кровяной жидкости на антитела к различным видам паразитов. Сюда относятся:

аскаридозы;

токсокарозы;

описторхозы;

эхинококкоз;

трихинеллезы.

Перед сдачей крови лучше отказаться от приема пищи за 4 часа. Если в ней нет антител к этим типам инвазий, то можно говорить об отсутствии заражения. После обнаружения вредоносного организма врач назначает дополнительную диагностику или сразу выписывает курс терапии.

Сдавать анализ крови и кала на глистные инвазии необходимо в следующих случаях:

появление симптомов заражения;

постоянный контакт с домашними животными;

проживание в местах высокого риска заражения (в основном тропические и субтропические страны);

рабочая деятельность связана с детскими учреждениями, животными и пищевой промышленностью.

Только с помощью своевременного обнаружения паразитов и ответственного подхода к лечению можно избежать осложнений и сохранить здоровье.